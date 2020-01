Laurita Fernández reveló cómo comenzó su relación con Rufina Cabré

Laurita Fernández (29) y Nicolás Cabré (39) tuvieron una charla con Marcelo Polino (55) desde Mar del Plata y en la agradable ida y vuelta, la reconocida bailarina comentó acerca de la excelente relación que construyó con Rufina Cabré (6), la hija que el actor tuvo con la China Suárez (27).

"No es lo mismo ensamblar una pareja cuando los dos tienen hijos que cuando uno solo tiene. Para mi fue un nuevo mundo. Hay algo que me pasa, y me pasó siempre: no soy fanática de los bebés. Sí me pasó con Rufi, porque ella es divina y es canchera y tiene un carácter especial", comenzó la actriz en el radial Polino Auténtico.

Luego, acompañada de su pareja, la rubia continuó: "Yo ni me hablaba con Nico, yo me divertía con ella. Con ella me pasó que me gustaba que venga al camarín, y me contaba cosas de su jardín. Yo la conocía más que a él". "¿Te dio un poco de miedo involucrarte con Nico?, indagó Majo Martino.

"Sí, incertidumbre, miedo, te volvés más frágil que otro momento. Decís: no quiero pasarla mal, ni quiero sufrir. En la primera charla que tuvimos me di cuenta que es lo que es y es buena madera, conocí a su familia. Todo ese miedo se fue muy rápido. Fue bastante mutuo poder expresar lo que nos pasaba", respondió la diosa.