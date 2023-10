Laurita Fernández y Sofi Morandi entre las famosas que vincularon con Diego Leuco

Diego Leuco y Sofía Martínez confirmaron su separación por lo que empezaron a aparecer rumores de romance del conductor con diferentes figuras del espectáculo de nuestro país, entre las que se nombró a nada más y nada menos que a Laurita Fernández y Sofía Morandi.

En primera instancia se lo relacionó con Yoyi Francella, por la buena relación que tienen en "Nadie Dice Nada", programa que comparten en Luzu TV. Los seguidores de dicho programa fueron los que dijeron que Sofía Martínez debía ponerse alerta por el vínculo de su pareja con su compañera.

Diego Leuco.

Los rumores de romance de Diego Leuco con Laurita Fernández y Sofi Morandi

Cabe recordar que no es la primera vez que Diego Leuco es relacionado con alguien de manera sorpresiva, ya que en el 2019 despertó rumores de romance con Sofi Morandi. "La verdad es que la vi solo una vez en mi vida. Me parece súper talentosa, pero no la conozco", aclaró el periodista en su momento.

Por otro lado, en febrero del corriente año, se lo vinculó con Laurita Fernández. "Con Laurita nunca nos cruzamos por laburar juntos. Tengo esa cosa de que joden, de que podés tener buena onda, me parece que es una conductora excelente de la nueva generación", sentenció Diego Leuco en ese momento poniendo punto final a las especulaciones sobre su vida amorosa.