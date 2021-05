Laurita Fernández y una mala noticia sobre su programa, El club de las divorciadas

Hace unas semanas, Laurita Fernández revelaba la novedad de que sería la conductora de El club de las divorciadas, un nuevo ciclo que estrenará en El Trece. Sin embargo y pese a la emoción de la bailarina por esta gran oportunidad, en las últimas horas se conoció que el programa fue postergado.

Según detallaron en el portal PrimiciasYa, las autoridades de El Trece decidieron postergar el estreno del ciclo y todavía no tiene una nueva fecha: "Laurita no estrena este lunes, es una decisión de programación del canal y saldrá al aire más adelante. Todavía no tiene fecha nueva, el canal decidirá más adelante qué día estrena", reveló una fuente del canal.

Recordemos que el ciclo que encarará Laurita estará centrado en las historias que diferentes mujeres le relatarán a la Fernández que contará con la asistencia de la reconocida sexóloga, Alessandra Rampolla.

Laurita Fernández habló de Fede Bal y agradeció un llamativo gesto de su ex

Esta semana, Laurita Fernández anunció su separación de Nicolás Cabré. Pese al difícil momento que atraviesa en lo sentimental y en medio de un presente laboral prometedor con la conducción de El Cblud de las Divorciadas, la actriz y bailarina fue consultada por unas declaraciones de su ex, Fede Bal y fue muy honesta.

Todo comenzó cuando en Intrusos le consultaron sobre las palabras de Fede en PH, Podemos Hablar donde le consultaron si alguna vez se había sentido en calma en los brazos de alguna persona. "Me sentí muy en calma, muy feliz. Es difícil de replicar esa sensación, sentí calma en brazos de una persona. Fui el hombre más feliz del mundo”, dijo el actor sin revelar nombres.

Pese a que no se especificó si se refería a ella, Laurita le hizo frente a la consulta del programa de América TV y aseguró: “No dijo nombres, y si hubiese hablado de mí, fue divino lo que dijo. Se lo agradezco. Está buenísimo saber que le hiciste bien a alguien, que les quedó un buen recuerdo”.