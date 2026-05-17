Lejos del teatro y la televisión, el nuevo negocio de Justina Bustos

Lejos de los sets de grabación y las cámaras de televisión, Justina Bustos sorprendió al mostrar una nueva faceta de su vida profesional y dejó en evidencia que atraviesa un momento de profunda transformación personal. Mientras disfruta de su maternidad junto a Máximo Pardo, la actriz decidió apostar por un proyecto completamente distinto al mundo artístico.

El nuevo proyecto gastronómico de Justina Bustos

A través de sus redes sociales, la artista compartió distintas imágenes de una propuesta que venía desarrollando en silencio junto a su pareja. Al lado de un horno y entre cajas, Justina Bustos reveló el nacimiento de Barrito, un emprendimiento gastronómico pensado desde cero por los dos.

Así presentaron Justina y su pareja a Barrito

La iniciativa de la venta de empanadas de autor surgió como una forma de construir un espacio propio en común, en un momento especialmente significativo para la pareja tras la llegada de su hija Luisa, nacida en enero de este año. En este contexto, el proyecto aparece también como una extensión de su presente familiar, donde la búsqueda de nuevos desafíos se mezcla con la vida cotidiana y el deseo de crear algo compartido.

Qué dijo Justina Bustos sobre su nuevo proyecto gastronómico

Durante una charla relajada en el canal de stream Colorama, la actriz habló sobre esta nueva etapa y explicó que el deseo de emprender nació de manera muy natural junto a Máximo Pardo. En la nota, la exprotagonista de Las Estrellas (eltrece) dejó en claro que se trata de un desafío que la entusiasma y que representa mucho más que un simple cambio laboral.

Justina Bustos brilla como actriz

La llegada de su primera hija significó una reorganización total de prioridades para la actriz, quien hoy vive una etapa atravesada por la sensibilidad, el aprendizaje y una nueva manera de pensar sus proyectos personales y profesionales.

Justina con su hija Luisa - nacida en enero - y Maxi Pardo

Con una carrera consolidada en cine, teatro y televisión, tanto en Argentina como en el exterior, Justina Bustos demuestra que su búsqueda profesional no se limita únicamente a la actuación. Las imágenes que compartió del “detrás de escena” muestran un trabajo artesanal, reuniones creativas y momentos de cocina compartidos, reflejando la pasión y el compromiso con el que encara este nuevo rumbo.