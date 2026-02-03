Justina Bustos presentó a su bebé, a un mes de convertirse en madre

Con la sensibilidad y el bajo perfil que la caracterizan, Justina Bustos compartió por primera vez una imagen junto a su hija, Luisa, a un mes de haberse convertido en madre. La actriz eligió una postal íntima y familiar, lejos de producciones o poses estudiadas, para mostrar este nuevo capítulo de su vida, atravesado por la ternura, el amor y la calma de los primeros días de maternidad.

En la foto que compartió en sus historias de Instagram, se la ve a Justina Bustos abrazando a su beba, que descansaba plácidamente sobre su pecho, mientras le da un beso lleno de ternura a su pareja. A su lado apareció Máximo Pardo, su novio, acompañándola con un gesto cercano y protector. La escena, simple y cotidiana, transmite conexión, amor y una fuerte sensación de familia.

El nacimiento de Luisa marca un antes y un después en la vida de la actriz, quien siempre cuidó con especial atención su intimidad. Por eso, esta primera presentación pública de su hija fue recibida con enorme cariño por parte de colegas, amigos y seguidores, que celebraron este momento tan especial.

Meses atrás, cuando la actriz anunció su embarazo, ya había dejado entrever la felicidad con la que transitaba este proceso junto a Máximo, con quien mantiene una relación desde 2022. De perfil bajísimo y alejado del mundo del espectáculo, él se convirtió en un pilar fundamental en esta nueva etapa.

Con su hija en brazos, Justina Bustos vive uno de los momentos más plenos de su vida, eligiendo compartir solo lo justo, pero lo suficiente para dejar ver la felicidad que la atraviesa. En ese sentido, sobre la foto que la artista resposteó, Maxi Pardo escribió: "1 mes Luisita", festejando así el primer mes de la pequeña.

El look de Justina Bustos para presentar a su beba, Luisita

Para esta primera postal junto a su hija, Justina Bustos eligió un estilismo simple y atemporal, en sintonía con el clima íntimo del momento. La actriz apostó por una camisa blanca de líneas relajadas, una prenda clásica que refuerza la idea de naturalidad y frescura. Lejos de cualquier artificio, el look acompaña la escena familiar y pone el foco en lo verdaderamente importante: el vínculo con su bebé y la serenidad de esta nueva etapa.

En cuanto al beauty look, la artista se mostró al natural, con el pelo recogido de manera descontracturada y un maquillaje prácticamente imperceptible. La piel luminosa, sin excesos, y la ausencia de peinados elaborados refuerzan una imagen auténtica y real, muy alineada con el espíritu de la maternidad reciente.