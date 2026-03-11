Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: la tierna imagen

El pasado lunes 9 de marzo, Paulo Londra se convirtió en padre por tercera vez. Sin embargo, recién este miércoles compartió la primera imagen junto a la niña, la primera fruto de su romance con Martina Quetglas. La presentación pública fue a través de sus redes sociales, donde los jóvenes mostraron los momentos más íntimos de las primeras horas de vida de Justina.

Paulo Londra presentó a su hija a sus fans

Esta tarde, Paulo Londra apareció en público con una imagen que enterneció a toda su comunidad digital. A través de una historia de 24 horas en su cuenta personal de Instagram, el cantante cordobés compartió una postal en blanco y negro donde se lo puede ver sosteniendo a la pequeña Justina entre sus brazos. De acuerdo a la información propiciada por la mamá de la recién nacida -a través de una fotografía- la niña nació el pasado 9 de marzo por cesárea y el rapero estuvo presente en el parto.

Paulo Londra y Martina Quetglas | Instagram

Asimismo, fue el flamante papá quien brindó unas emotivas palabras a la mamá de su tercera hija: “Gracias a mi leona, te la bancaste toda y trajiste a la leona Justina a la manada”. Asimismo, no escatimó en palabras de agradecimiento a todo el equipo de profesionales que colaboraron en el nacimiento de su beba: “Gracias a todos los médicos, doctores y enfermeros de la Reyna Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”.

Justina, hija de Paulo Londra | Instagram

La historia de amor entre Martina y Paulo Londra

Según trascendió, Martina y Paulo Londra comenzaron su historia de amor hace aproximadamente dos años, aunque se conocían desde muy jóvenes ya que eran compañeros de escuela. Sin embargo, el artista mantuvo un noviazgo con Rocío Moreno, a quien conoció por Facebook. Juntos se convirtieron en padres de Isabella Naomí, nacida en 2020, y a Francisca, en 2022.

No obstante, las polémicas comenzaron tras su escandalosa separación, donde apareció la cordobesa licenciada en nutrición y presunta amiga de Rocío. Esto desencadenó un repudio generalizado en redes sociales y entre los fanáticos. Ante esto, los tortolitos hicieron caso omiso al hate y, en 2025, durante un viaje a Ibiza, Londra le propuso casamiento "Sí quiero pasar toda la vida con vos", lanzó ella, mientras que él respondió: "Te amo reina, sos la mujer de mi vida, siempre juntos con Dios".

Paulo Londra con su hija Justina | Instagram

Con la llegada de Justina, la familia de Paulo Londra suma un nuevo motivo de alegría y comienza una etapa distinta para el cantante y Martina Quetglas. La imagen compartida en redes sociales no solo conmovió a sus seguidores, sino que también marcó el inicio de este nuevo capítulo en su pareja, en la que el artista vuelve a abrazar la paternidad mientras consolida su relación con la influencer. Entre mensajes de cariño y felicitaciones de sus fans, la pequeña ya se convirtió en una de las protagonistas más tiernas del universo digital del músico cordobés.

NB