Nico Cabré festejó su cumpleaños rodeado de amigos. El actor cumplió 42 años y, a pesar de su bajo perfil, se animó a celebrar con su círculo más íntimo.

Después de su separación con Laurita Fernández, el actor se reunió en un restaurante de sushi con Mercedes Funes y fue la actriz quien compartió una imagen en redes sociales para inmortalizar el encuentro.

Esta celebración se dio después de que su hija Rufina Cabré emprendiera viaje a Disney junto a la China Suárez y sus hermanos, el lunes por la noche. Tal como trascendió, la pequeña estará ausente por una larga temporada debido a que la actriz tiene compromisos laborales en España.

Lejos de Laurita Fernández y Rufina: así festejó su cumpleaños Nico Cabré

Qué dijo Nico Cabré sobre los constantes viajes de Rufina

En medio de las versiones de que la China Suárez se instalará definitivamente en Europa, Nico Cabré se refirió a la posibilidad de estar alejado de su hija.

“Mi hija tenía la posibilidad de estar en lugares hermosos y yo, ¿iba a decir que no? Yo lo único que quiero es que mi hija conozca todo, que viva todo, que me cuente”, fue la respuesta de el actor que asumió no haberse enojado por esa situación.

Con respecto a cómo manejaron el tema de la distancia, Nico Cabré respondió: “Con la tecnología hablábamos todos los días. No hay nada que me guste más que esté con la madre, con la abuela, con sus hermanos”.

Nico Cabré habló de la posibilidad de estar lejos de Rufina.