Lejos de los medios, el exitoso local gastronómico de Cande Molfese: Así es Borja

Además de ser una reconocida actriz y uno de los personajes mediáticos más observados, Cande Molfese es una fanática de la gastronomía y una buena taza de café de especialidad. Es por eso que, tras años de desearlo, finalmente pudo concretar uno de sus sueños más profundos: abrir un local gastronómico. La nueva empresaria llegó rápidamente al éxito con Borja, un lugar ideal en Belgrano y Palermo, donde las personas disfrutan de un menú con opciones vegetarianas y gluten free, durante todo el día.

Cande Molfese en Bake Off Famosos

Así es Borja, el café de especialidad de Cande Molfese

En el 2024, Cande Molfese ganó el reality Bake Off Famosos, gracias a sus deliciosas recetas, su paciencia y su presentación frente a los jurados. Sin embargo, la actriz contaba con algo de experiencia previa, y todo gracias a que logró concretar un sueño que venía estando en su mente desde hacía años. En el 2020, abrió su local de café de especialidad, y lo llamó Borja. Primero tuvo una sede en el lujoso barrio porteño de Belgrano, y en el 2022 abrió la opción de Palermo. La marca tiene, por su parte, una sede en Recoleta y en Valencia, España.

Cande Molfese en Borja

Ambos locales siguen una estética lujosa y luminosa, ideal para un rico desayuno por la mañana o un almuerzo bajo la luz del sol. Lejos de las cámaras y la mediatización, la actriz se apuntó a conocer más sobre la gastronomía. En ocasiones, ella misma se acerca a las sedes y prepara los platillos que sus clientes disgustarán. En su menú, hay una gran variedad de alimentos, ya sea pastelería y panadería como almuerzos vegetarianos. Entre sus cafés, hay una larga lista de opciones y hasta dio la opción de tener una taza con la cara de su perrita Almendra, quien la acompaña en todo momento.

Cande Molfese en Borja

En su cuenta de Instagram, tiene más de 81 mil seguidores, y no duda en compartir las fotos que Molfese se saca cuando va a visitarlo, eligiendo las bebidas como su acompañamiento diario. Además, demuestra sus talentos al preparar algunas recetas, y compartirlas con los fanáticos. El local se volvió tan exitoso que muchas de las postales son de los clientes que llegan a disfrutar del paladar que tiene la actriz, y comprar los divertidos productos como remeras o delicias para llevar a su casa.

Cande Molfese en Borja

Borja es el local de café de especialidad que lidera Cande Molfese, y le da un lugar lejos de las cámaras y la mediatización. Además de ser embajadora de marcas de ropa, y de protagonizar diferentes proyectos, la actriz opta por jugársela por la gastronomía. Ella ya demostró sus talentos en Bake Off Famosos, y lo sigue en su día a día con delicias dulces y saladas, para todos los fanáticos de los desayunos y meriendas.

A.E