La familia Sabatini supo cumplir sus sueños en diferentes ámbitos profesionales. Oriana Sabatini triunfó en la actuación y la música, y hoy en día pudo publicar su propio podcast donde entrevista a diferentes personajes interesantes. Por su parte, Cathy Fulop y Ova Sabatini también incursionaron en el mundo televisivo, y quedaron como celebridades claves para los espectadores argentinos. Sin embargo, Tiziana, la menor de los cuatro, optó por alejarse de las cámaras y lanzó su propia empresa que se conecta con los trabajos de su familia.

Tiziana Sabatini y su familia

La empresa de Tiziana Sabatini: ¿De qué trata?

Tiziana Sabatini es la menor de los Sabatini, y decidió mantenerse lejos de la mediatización, estudiando diseño gráfico. Si bien en su cuenta de Instagram no duda en subir los mejores looks, donde remarca su estilo personal, y mantiene a una comunidad de más de 400 mil seguidores, no comparte detalles de su vida privada o de sus gustos personales. Sin embargo, se volvió el orgullo de la familia tras recibirse en la universidad y lanzar su propia empresa, y obtuvo el apoyo de todos.

Tiziana Sabatini

Se trata de una co-fundación de branding, llamada "Complemento Estudio Creativo". Junto a su colega, Sol Kaufer Mendel, mantienen contacto con influencers o empresas para ayudarlos a gestionar la marca personal. Entre la creación de una identidad, el posicionamiento en la mente del consumidor y la gestión de la percepción, ambas observar cómo construir el diseño gráfico y comparten los resultados en sus redes sociales. Tanto en TikTok como en Instagram, logran promocionarse y llegar a un público importante.

Las fundadoras de "Complemento"

Oriana Sabatini fue una de sus clientas, ya que su hermana se dedicó a hacerle el Art Cover & Credits Design de algunas de las canciones que ella publicó. Sin embargo, también se dedicaron al mundo del deporte, haciendo trabajos para la competencia de automovilismo TC2000, o al mundo de la moda y los cosméticos. En todas sus publicaciones, se pueden ver comentarios de su familia, quien busca apoyarla en este proyecto, y de muchos de sus seguidores que siguen sus consejos constantemente.

Algunos trabajos de Tiziana Sabatini

Si bien se diferenció de Oriana, Catherine u Ova, Tiziana Sabatini demostró que, con bajo perfil y lejos de las cámaras, pudo triunfar en el ámbito que a ella le interesaba más. Además, no perdió contacto con los trabajos de su familia, ya que puede estar en el detrás de escenas de otros proyectos que ellos se planteen. Acompañada y apoyada por sus seres queridos, la joven lanzó su propia empresa de branding y ya llegó a importantes marcas de todo tipo.

