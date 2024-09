Lali Espósito no es únicamente conocida por su impresionante carrera dentro del mundo de la actuación y la música, si no que también es muy influyente en el mundo de la moda. Demostró a lo largo del tiempo el buen gusto que tiene para vestir, a diferencia de las demás artistas, ella refleja la libertad de expresión que tiene a través de los auténticos outfits que luce.

Algo que también sorprende es lo versátil que es con sus looks, ya que pasó por distintos tonos y cortes de cabello. Sin importar que prenda es la que decida usar, la cantante siempre se lleva miles de miradas y hasta influye en la vida de sus fans, quienes muchas veces eligen recrear los outfits mas icónicos de la artista.

El increíble look total black de Lali Espósito para un show

Últimamente, la cantante de "Disciplina" lleva un estilo más gótico, en donde predominan los colores negros, rojos y distintos tonos de grises y marrones. Esto lo reflejo en el show de Paco Amoroso y Catriel al que la artista fue como invitada. Para esta ocasión ella deslumbró con un conjunto total black el cual combinó con unas botas altas del mismo color. Previamente a esta presentación, Lali usó en la alfombra roja de los Premios Gardel un vestido negro de encaje transparente. Este mismo color fue el protagonista de un nuevo look que lució la actriz.

Fue en la Fiesta Hiedrah donde Espósito se presentó para interpretar por primera vez la canción "S.O.S.", colaboración que hizo con la cantante Taichu. Está canción la anunciaron ambas artistas meses atrás y la estrenaron el miércoles 29 de mayo de 2024. "S.O.S ft Lali ya es suyo amores!!!!!", escribió la rapera juntó al post.

Una de las cosas que más llamaron la atención entre el público fue el impresionante look tendencia que Lali usó en este show. El cuero negro fue lo que predominó en el outfit de la cantante que llevaba unos lentes negros que realzaban todo su look.

En las fotos se la puede ver a Lali Espósito con un pantalón de cuero negro tiro bajo, un corpiño en simulación a un top y una chaqueta corta del mismo estilo, estas prendas las complementó con lentes negros. Junto a la publicación la cantante escribió: "De rodillas y no es pa que me reces". Esta claro que la artista no solo es una referente de la industria musical, si no que también es un gran ícono de la moda para los miles de seguidores que tiene en cada una de sus redes sociales.

