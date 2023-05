Estefi Berardi habló con Socios del Espectáculo de El Trece y reconoció que en su cruce de viernes con Yanina Latorre y Ángel de Brito “Colapsó”. El hecho de que haya asegurado que muchas angelistas se habían ido por culpa de Latorre, hizo que se produjese una guerra civil en LAM.

“Creo que colapsé. A veces se debate fuerte por determinados temas. Lo que tiene Yanina, es que pega debajo del cinturón y se mete con cosas que no tiene nada que ver con el tema”, remarcó Estefi Berardi, en relación a la chica que lanzó su compañera sobre el conflicto de infidelidad en el que se vio envuelta con el actor Fede Bal.

Todo un país entero, del lado de los más faranduleros, están a la expectativa de qué va a pasar esta noche en LAM, pues la angelita aseguró para este medio, que no tiene pensado renunciar y que esta noche estará sentada en en su silla.

A la vez se supo que Ángel de Brito no tiene pensando en pedirle la renuncia, pese a que durante el fin de semana la atacó con archivos de redes sociales donde Berardi apoya usuarios que atacan el programa. “No pienso en renunciar, ni se me cruzó por la cabeza”.

Estefi Berardi hizo foco en lo que expresa vía Twitter

“Si lo retuiteo es porque estoy de acuerdo y pienso igual”, agregó la angelita en referencia sus interacciones y reacciones con comentarios que irán contra los intereses de LAM y por ende de Ángel de Brito y de América TV.

Archivo.

Estefi Berardi reconoció en diferentes medios que está muy agradecido con Ángel de Brito: “Él me puso hoy en un lugar que a mí me cambió la vida, donde estoy aprendiendo mucho de él, porque es muy buen periodista. De todas formas le hice una crítica y le dije que me resulta raro que le moleste que le haga una crítica”.

S.A.