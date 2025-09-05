Licha López reveló los motivios de su separación de Mica Tinelli: “La distancia nos mató”

La historia de amor entre Licha López y Mica Tinelli comenzó en 2019, cuando el futbolista aún jugaba en Boca Juniors. Con el tiempo la pareja consolidó un vínculo que parecía estable, a pesar de los compromisos laborales de ambos. Y es que durante años, ambos lograron compaginar agendas, viajes y proyectos, apostando por mantener la relación a pesar de la distancia.

Sin embargo, después de seis años juntos, la pareja confirmó su separación. Licha López y Mica Tinelli enfrentaron miles de kilómetros de distancia debido a las carreras de cada uno, algo que terminó desgastando la relación. Tanto el deportista como la empresaria coincidieron en que se trató de una decisión dolorosa pero inevitable.

Licha López se pronunció sobre la separación de Mica Tinelli

En diálogo con Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo, Licha López contó cómo vivió el final de su relación con Mica Tinelli: “La verdad que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años, pero ahora estoy mejor”.

Al profundizar en los motivos de la separación, el futbolista fue contundente: “Quedó todo super bién con Mica, nos amamos y nos respetamos un montón, la distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes”. Además, cuando se le consultó sobre una posible reconciliación, López descartó esa idea de manera tajante: “Para mí, es definitivo”.

Las declaraciones de Mica Tinelli sobre la separación con Licha López

Por su parte, Mica Tinelli confirmó la separación de Licha López a través de Paula Varela en Intrusos. La empresaria reconoció que venían de una crisis prolongada y explicó: “La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos”.

En el ámbito del espectáculo, varios periodistas sumaron contexto. Pepe Ochoa ya había adelantado la noticia en LAM, aclarando que la ruptura no estaba relacionada con la participación de Mica Tinelli en el reality de los Tinelli. Mientras tanto, Yanina Latorre recordó que semanas atrás la hija de Marcelo había comentado que estaban en crisis, aunque aún intentaban recomponerse.