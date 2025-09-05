El emotivo mensaje de Valentin Yan en el día que su mamá, Romina Yan, cumpliría 51 años: "Es una sensación muy rara"

Este 5 de septiembre, Romina Yan cumpliría 51 años. La artista marcó a una generación completa con su participación en diversos proyectos familiares, y dejó una huella en cada uno de los fanáticos. Es por eso que, en esta fecha, usuarios de redes sociales y celebridades le dejan mensajes en honor a todo lo que construyó en su vida. Sin embargo, Valentín Yan, su hijo, decidió compartir imágenes inéditas con su mamá y dejó una emotiva reflexión al respecto.

Romina Yan, Valentín Yan

El emotivo mensaje de Valentín Yan para su mamá, Romina Yan: "Es una sensación muy rara"

Valentín Yan es parte de la familia Yankelevich, pero muy lejano a todos los productos artísticos que ellos crearon. Mientras que sus integrantes optan por producir, crear o participar de reconocidas series o novelas de la televisión argentina, el joven eligió el automovilismo como su carrera de ensueño, y recibió el apoyo y el amor de todos sus seres queridos. Sin embargo, siempre que puede, recuerda a su mamá, Romina Yan, quien lo incentivó desde joven a seguir su camino propio.

Romina Yan, Valentín Yan

Este 5 de septiembre, la artista cumpliría 51 años, y su hijo no dudó en emitir un emotivo mensaje para ella, con inéditas imágenes juntos. En las mismas, se pueden ver a los dos disfrutar de su compañía, realizando diferentes actividades. Desde esquiando en la montaña, hasta cocinando y caminando entre grandes piedras, Valentín dejó en claro que Romina siempre buscó que él explorara todos los ámbitos diversos. Es por eso que, en el posteo, reveló la compañía que siente de ella cada vez que se sube a un auto de carreras.

"Hoy es otro año que no podemos festejar con vos pero igualmente te festejamos todos los días. Es una sensación muy rara sentirte tan presente, pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas", comenzó el joven. De esta manera, expresó: "Así y todo, me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano". El corredor cerró el posteo, que recibió los mensajes de diversas celebridades que tuvieron el placer de conocer a Romina.

El posteo de Valentín Yan a por el cumpleaños de Romina Yan

Valentín Yan no duda en darse el espacio en redes sociales para pronunciar lo mucho que extraña a su mamá, Romina Yan. En este día especial, la familia Yankelevich deja sus mensajes en honor de la artista, que robó los corazones de todos los fanáticos de las producciones. Sobre todo, se permiten un momento de reflexión, tras el inesperado fallecimiento de Mila Yankelevich, quien fue un golpe muy duro para todos los integrantes.

A.E