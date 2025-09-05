Wanda Nara cometió un grave error en redes sociales y no la perdonaron

Wanda Nara se prepara para volver a la televisión de la mano de Masterchef, ciclo donde estará su expareja Maxi López. En medio de la promoción del reality culinario, la conductora disfrutó de una salida a la cancha junto a su hermana Zaira y un particular posteo llamó la atención de sus seguidores.

El fallido mensaje de Wanda Nara en la foto junto a Zaira

Anoche, se llevó a cabo el partido de la Selección contra Venezuela en el estadio Monumental. Muchas figuras del espectáculo estuvieron presentes para alentar a Lionel Messi y al resto de los jugadores que representan nuestro país. Una de ellas fue Wanda Nara, que asistió acompañada de sus hijos, su hermana Zaira, sus sobrinos y su padre Andrés.

"Mi familia", escribió la empresaria cosmética en la imagen que subió a su historia de Instagram. En la misma se la puede ver muy sonriente en la cancha luciendo la camiseta de Argentina y rodeada de sus seres queridos. La postal familiar pasó desapercibido para los usuarios de esta red social pero la siguiente no por un insólito motivo.

Wanda Nara en la cancha de River junto a su familia.

Se trata de una fotografía en la que se la ve haciendo una selfie junto a su hermana Zaira, ambas sonriente y usando la camiseta albiceleste. "Mi media mitad", comentó la cantante y su error ortográfico causó revuelo. Y es que "media” y “mitad” significan lo mismo y, por eso, los internautas no dudaron en señalar la equivocación que cometió Wanda en su publicación.

Zaira y Wanda Nara

Además, mencionaron que una vez más Wanda estaría provocando a Mauro Icardi ya que se muestra con un gorro de lana en color camel y con un parche de león. Un animal que identifica al propio jugador en el club Galatasaray y que él sube constantemente en sus redes sociales a través de emojis e imágenes. Aunque eso no fue todo porque la modelo también dejó ver en primer plano su tatuaje en el brazo, que casualmente es un león.

Luego del partido, donde Argentina ganó 3 a 0 con goles de Lionel Messi y Lautaro Martínez, la mediática presentó junto a Verónica Lozano en un programa especial previamente grabado los flamantes participantes de la nueva temporada de Masterchef, que aún no tiene fecha de debut en Telefe. Algunos de los nombres que más resonaron en las redes sociales fueron los de Valentina Cervantes, Luis Ventura, Maxi López, Susana Roccasalvo, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Marixa Balli, Pablo Lescano, entre otros.

De esta manera, Wanda Nara cometió un grave error en redes sociales y no la perdonaron ya que su fallido texto no pasó inadvertido. Muchos usuarios le señalaron que "media" y "mitad" quiere decir lo mismo y que su frase no se encuentra bien formulada.