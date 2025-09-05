De Antonela Roccuzzo a Eva Bargiela, Zaira y Wanda Nara, todos los looks invernales en la despedida de Messi de la Selección

El jueves 4 de septiembre, el Monumental se tiñó de celeste y blanco, en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección argentina en el país. Las celebridades no dudaron en participar de este icónico momento, que terminó 3-0 frente a Venezuela, por la Eliminatorias, y con un doblete del capitán. Para la ocasión, las famosas más reconocidas por sus estilos fashionistas desplegaron sus mejores looks de invierno, optando por los colores en contraposición con la camiseta que siempre las acompaña.

La despedida de Leo Messi

Los looks de las famosas en la despedida de Messi de la Selección

Luego de que se anunciara de que éste sería el último partido oficial de Leo Messi con la Selección argentina en el país, las celebridades no dudaron en aparecer con sus mejores looks invernales, para marcar tendencia y acompañarlo en esta noche especial. La más aplaudida y ovacionada por el público fue Antonela Roccuzzo, quien se encontraba en un palco especial, con la mamá y el papá del capitán, y sus hijos. La modelo optó por el total black para hacer llamar la atención la camiseta, por lo que lució una campera de cuero, pantalones cargo negros y pendientes brillantes.

Las celebridades se distinguieron por llevar la camiseta de la Selección, acompañado de algún abrigo que le permita destacarse por sobre el look. Eva Bargiela coincidió con Antonela, y marcó el favorito de todos con una campera negra para proteger a su pancita. Pero, mientras que la esposa de Messi optaba por el total black, otras mujeres, como Zaira y Wanda Nara, lo dieron todo con su estilo llamativo, y camperas de colores. Por un lado, la menor de las modelos fue por el color tendencia de tierra roja, dándole un toque cálido a la noche de bajas temperaturas. Por el otro, la mayor eligió una campera de jean, con parches de distintas tonalidades. El estampado encima de Louis Vuitton le permitió a la Albiceleste robarse las miradas de todos.

El look de Eva Bargiela

Los looks de Zaira y Wanda Nara

Otras famosas eligieron el propio azul para hacer que la camiseta destaque o, en caso de no llevarla puesta, para seguir alentando con los colores de la Argentina. Ailén Bechara fue con un lookazo invernal de suéter estilo polera blanca, y una campera de azul metalizado, que iba en composé con el gorro y con las celebridades presentes. Por último, Agustina Casanova eligió un outfit canchero, acompañando a su hija, que llevaba un enterizo celeste. La periodista fue por una chaqueta de cuero, con los colores Albiceleste, pero que le daban un estilo roquero a la noche.

El look de Ailén Bechara

El look de Agustina Casanova

La despedida de Leo Messi en el Monumental se volvió uno de los días más emotivos para el capitán y los fanáticos que recorren el mundo. Entre gritos de felicidad y cánticos, las celebridades se unieron a la pasión, y las mujeres lo demostraron con sus lookazos invernales. A pesar de las bajas temperaturas, todas ellas expresaron sus estilos únicos, mientras acompañaban al capitán en su último partido oficial de Lionel Messi con la Albiceleste en el país.

A.E