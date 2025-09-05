Sabrina Rojas volvió a llamar la atención de todos los fanáticos de la farándula argentina, al haber sido vinculada con un jugador de la Selección Argentina. Tras su separación con Luciano Castro y el Tucu López, la modelo fue apuntada como pareja de varias otras celebridades, pero ninguna había sido confirmada. En las últimas horas, Gustavo Méndez reparó en la presencia de ella en el Monumental, durante el último partido oficial de Leo Messi en el país, y aseguró la razón por la que había estado.

Sabrina Rojas

¿Nuevo romance? Sabrina Rojas habría ido al Monumental por un jugador de la Selección

Sabrina Rojas es una de las celebridades fanáticas de la Selección Argentina. Siempre que puede, lleva a sus hijos a ver un partido de ellos, y los alienta en sus redes sociales. Sin dudarlo, este jueves 4 de septiembre no podía ser la excepción. En el último partido oficial de Leo Messi en el país, ella fue una de las que dio el presente, como las hermanas Zaira y Wanda Nara, Karina Jelinek, y, claramente, Antonela Roccuzzo, desde el palco de su esposo.

Sabrina Rojas / Créditos: Carlos Cervetto

En Mujeres Argentinas (eltrece), estaban haciendo un resumen de la noche, y fue Gustavo Méndez el que aseguró que la modelo había ido por un jugador en específico. Ella fue vinculada con varias celebridades en las últimas semanas, e incluso aseguró que aún estaba buscando a su hombre ideal. Que sea simple y tenga barrio, tenga ganas de disfrutar, masculinidad bien puesta, sea seguro y abrace fuerte, y que tenga pasión para vivir; fueron algunos de los requisitos que habría dicho. Según el periodista, ella lo habría encontrado en un campeón del mundo.

Hace unas semanas atrás, fue señalada como la tercera en discordia en la separación del futbolista Nicolás González y su novia, y ahora aseguraron de que habrían comenzado una relación. “Según las redes se los vio en un boliche charlando muy cerca y muy cariñosamente. Poco después de que saliera esto a la luz se confirmó la separación de Nico y Paloma Silberberg”, explicó Méndez, y agregó una cuota de duda a la verdadera razón por la que Rojas fue al Monumental.

Sabrina Rojas, Nicolás González

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas confirmaron o negaron la relación. En el panel, comenzó un debate al respecto, quienes se dividieron entre los que creían en el romance, y los que destacaban el fanatismo de ella por el fútbol. Sabrina Rojas volvió a ser protagonista de rumores de amor, en medio de un auge con sus proyectos en la televisión argentina y su soltería, lejos de las polémicas que la rodearon.

A.E