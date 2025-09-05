Marta Fort está viviendo uno de sus sueños más grandes: tener su propio departamento. Tras haber construido una carrera en la industria del modelaje y la moda, la joven puso todo su empeño en volverse propietaria, para tener un lugar donde despliegue su estilo único. En sus redes sociales, sus seguidores la acompañan en todo el paso a paso, y es así como ella muestra cómo va construyendo cada habitación a su semejanza, y con una decoración retro-pop que le da un estilo relajado al ambiente.

Así es la decoración de Marta Fort para su departamento de estilo retro-pop

Una de las influencers teens más seguidas en redes sociales, por su estilo sofisticado pero sensual, es Marta Fort. La hija de Ricardo Fort marca tendencia alrededor del mundo, con sus diversos trabajos en marcas reconocidas y su más de 900 mil seguidores en Instagram. Es por eso que emocionó a todos al revelar de que se había comprado su primer departamento, y de a poco va mostrando la decoración que decidió para cada una de las habitaciones.

En sus historias, comparte cada uno de los detalles que componen la pieza final, y que está inspirada en un lujo moderno de estilo retro-pop. Con la mirada puesta en la comodidad pero sofisticación, la joven decidió cerrar el proceso del living, y lo mostró a todos junto a su perro Diesel. El espacio comenzó con una alfombra de pelo sintético, una lámpara de pie redonda, una cajonera total black y un televisor frente a lo que sería el espacio para sentarse de diseño geométrico.

Tras haber comprado plantas y retirarlas junto a su mascota, mostró el final del living que enamoró a todos. Los sillones tienen un formato moderno, y son de gran tamaño para recibir amigos y juntarse con seres queridos. Los muebles son blancos o de vidrio para mantener la pulcritud del estilo minimalista escandinavo. Sin embargo, los detalles retro-pop están en los pequeños trofeos que se guarda, como un tocadiscos, un disco vinilo, una escultura de su perro, y libros de moda que remarcan su pasión.

La decoración que eligió Marta Fort

En un video, mostró la llegada de Diesel al departamento, y cómo se comenzó a familiarizar con el espacio. El pequeño tiene lugar para recorrer y acostarse junto a su dueña en todo momento, y ella expuso a sus seguidores que una de las habitaciones ya estaría finalizada. Marta Fort no solo marcó tendencia con su estilo fashionista, sino que, además, demostró tener un estilo que mezcla el lujo moderno y la nostalgia cool, marcando esa vibra personal que le quiere dar a su primera propiedad.

A.E