La sorpresiva jugada de la China Suárez que habría alertado a Benjamín Vicuña por sus hijos

Los actores vivieron a enfrentarse, en medio de la estadía de los menores en Turquía.

La guerra legal de la China Suárez y Benjamín Vicuña escalaría a un nivel internacional y habría un escándalo en puerta. La expareja está enfrentándose hace meses, debido a la mudanza de la actriz con su nuevo novio a Turquía, y la intención de que sus hijos vayan con ella. El actor negó categóricamente que pudiera hacerlo, ya que el centro de los menores sería la Argentina. Sin embargo, dieron a conocer una jugada de Eugenia contra Vicuña, y que él se habría enterado por los medios de comunicación. 

Escándalo en puerta: La jugada de la China Suárez que habría alertado a Benjamín Vicuña

Durante las últimas semanas, la China Suárez disfrutó de sus días familiares con sus hijos en Turquía. Rufina Cabré dio un gran paso en su vida, y se mudó junto a su mamá al país euroasiático, para comenzar el colegio y hacer su camino personal. Sin embargo, Amancio y Magnolia Vicuña volverían a la Argentina para continuar con su centro en el país. En este contexto, se dio a conocer una jugada de Eugenia Suárez que habría alertado a Benjamín Vicuña y cambiado la vida de los menores. 

En Puro Show (eltrece), el jueves 4 de septiembre, dieron a conocer que la China Suárez habría escolarizado a los hijos con Vicuña en Turquía. Si bien Angie Balbiani aseguró que lo dijo como dato de color, la noticia comenzó a resonar entre los usuarios de las redes sociales y algunos de los involucrados. Durante el programa de este viernes 5 de septiembre, Carolina Molinari reveló una información del lado de Benjamín que sorprendió a todos, y abrió una posible puerta a un escándalo internacional

"Máximo Petracchi, abogado de Vicuña, me dijo que ni Benjamín ni él han sido notificados de esa escolarización en Turquía y me ratificó que están matriculados acá", detalló la panelista, remarcando que, si hubiera ocurrido, habría sido fuera de lo legal. Los presentes dieron a conocer que, desde que se separaron, la escolarización era un tema que lo debatirían entre los dos, y que no podrían hacerlo en desconocimiento del otro. Los periodistas, de esta manera, alertaron que podría venirse una guerra legal internacional, que afectaría a la China Suárez. 

La guerra entre Benjamín Vicuña y la China Suárez se sumó a la polémica separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y todas las aristas del nuevo Wandagate. Los usuarios en las redes sociales no tardaron en dar sus opiniones y en apuntar contra cada parte del suceso por su accionar. Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó o negó esta información. Por el contrario, Eugenia muestra la felicidad de sus hijos con ella, mientras que Vicuña promociona su próximo estreno con Celeste Cid. 

