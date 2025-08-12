Mica Tinelli y Licha López se habrían separado tras 6 años de relación: "Él la dejó"

En pleno vivo de LAM (América), un comentario de Pepe Ochoa encendió las alarmas sobre la relación de Mica Tinelli y Licha López. El panelista aseguró que la pareja, que llevaba más de seis años junta, habría atravesado una fuerte crisis que terminó en separación, y lanzó una frase que sorprendió a todos: “Él la dejó porque se enamoró”.

Mica Tinelli y Licha López se habrían separado tras 6 años de relación

El impacto fue inmediato, no solo por la duración del vínculo, sino porque hasta hace poco ambos habían negado cualquier distanciamiento. En el ciclo que comanda Ángel De Brito cada noche recordaron que, en el reality de los Tinelli, ya se había mostrado un momento tenso en el que Mica Tinelli reconocía las dificultades de la relación a distancia, algo que habría sido clave en el desgaste.

Según la versión de LAM, el actual defensor de Belgrano de Córdoba estaría atravesando una nueva etapa personal. Sin embargo, pocas horas después, Mica Tinelli rompió el silencio y desmintió los rumores de ruptura.

Mica Tinelli y Licha López

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la empresaria reconoció que existió una crisis, pero negó una separación definitiva: “Venimos de una especie de crisis, sí, pero nada anormal. Es lo que pasa en cualquier pareja. No nos separamos como han dicho en varios lados. No pasó nada grave, más allá de los trabajos y la distancia de cada uno”.

Pese a que horas antes, Mica Tinelli desmintió una crisis, lo cierto es que Pepe Ochoa aseguró que la ruptura con Licha López era más que un hecho. Ahora, tocará esperar que pasen los días para que la confirmación llegue por parte de los protagonistas.

