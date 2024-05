Mientras veraneaba en su casa esteña de La Barra, Lily Sciorra le prestó suma atención a lo que una amiga suya, Clarice Buero, chateó en un grupo de WhatsApp que comparten en Uruguay. El mensaje solicitaba almas bondadosas que pudieran adoptar a cinco o seis perritos encontrados a la deriva en un container de basura. “Yo quiero”, se dijo enseguida la socialité radicada con su marido, Gustavo Mascardi, en Madrid. Y con el aval del empresario futbolístico Lily se hizo cargo de dos de esas mascotas abandonadas, una negrita y otra blaquita. Así nació la historia de ‘Dibu’ y ‘Simba’, los dos perritos que a partir de ese momento llenaron de “magia, amor y alegría” su residencia de la costa uruguaya.

“Los trajimos y terminaron siendo unos malcriados, todo el mundo vive para ellos, ¡son los reyes de la casa! (risas) Si hasta mi hermano artista se vino a instalar con su atelier en Punta para estar con ellos y no delegar su cuidado. Cuando me ven se me abalanzan y me besan, en un momento pensamos con llevarlos a Madrid. Pero decidimos que lo mejor para ellos era dejarlos en su habitat. Aman Punta del Este y sus paseos de todas las mañanas por el mar”, cuenta Lily Sciorra sobre sus nuevos inquilinos, a quienes define como “personitas de cuatro patas”.

Más aún, sostiene que sus amistades europeas, cuando los ven, les dicen que allá por perros así se pagan unos 5000 euros: “Todos suponen que son perros de raza pura, pero son adoptdos. Son dos bellezas divinas, crecieron rodeados de amor y nosotros los educamos y amanos como si fuesen hijos”.

En cuanto a las características de ambos, Lily Sciorra detalla que “el negrito (Dibu) es todo obediente, responsable, serio, observador y meticuloso. Y al blanquito (Simba) le deci- mos perro hippie, es un rebelde que hace lo que quiere y te termina comprando con una carita que no podés no perdonarlo. Todos quieren ir la casa de Punta para verlos”, afirma la autora del libro ‘Una ventana a la vida’, en cuyas páginas hay un capítulo dedicado a la protección de los animales y a los beneficios que traen las mascotas en la salud del ser humano