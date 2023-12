Lionel Messi fue, nuevamente, víctima de falsas acusaciones por infidelidad a Antonela Roccuzzo y sus fanáticos decidieron defenderlo de la manera más graciosa. En medios de rumores del cuarto embarazo de la rosarina, una modelo brasileña creó un falso chat en donde la manera de escribir del argentino no coincide con la jerga tradicional.

Los mejores memes tras la acusación que señala a Lionel Messi como infiel

La tonada argentina de Lionel que jamás se le borró a pesar de todos los años que vivió en Europa es uno de los temas que más se debate en las redes sociales. El futbolista nunca habló con acento español y su tonada rosarina está tan presente como cuando era chico. De esta manera, los rumores de infidelidad se refutaron de inmediato tan solo leer los supuestos mensajes de Messi.

El chat habría sido creado por el ex amante de Neymar, la brasileña Fernanda Campos, y en el chat falso de Instagram se puede ver un link que habría mandado ella sobre una supuesta cuenta de una plataforma erótica. "No puedo abrir", fue el primer mensaje falso que le quisieron adjudicar al esposo de Antonela.

La acusación falsa contra Lionel Messi

El falso chat de Lionel Messi con una modelo brasileña

"¿Dónde vives en Brazil?", fue el mensaje que desmintió por completo la acusación ya que el mensaje estaba escrito en neutro y el uso de la letra zeta en el nombre del país vecino no corresponde a nuestra lengua. A partir de esto fueron muchísimos los memes que compartieron en las redes sociales para defenderlo y recordaron los momentos más graciosos de Lionel en las redes.

Los mejores memes de los fanáticos para defender a Lionel Messi

Hace muchos años, antes de que las cuentas de Instagram de los famosos estuvieran a cargo de profesionales de la comunicación, el campeón del mundo solía dejar sus propios mensajes. En ellos se leían jergas argentinas, uso de signos e, incluso, insultos clásicos de nuestro país.

"Inventaron un chat falso de un tipo que escribe así. Me estoy jijeando", "Mirá si Messi iba a escribir tan formal", "El CM de Messi: ´No debí hacer eso´" y "Neymar viendo esto y esperando no ser el único infiel" son algunos de los comentarios que más resonaron al respecto. Muchos de ellos mostraron capturas del jugador en donde se lo puede leer con expresiones argentinas como "No sé quién dijo la boludez de que no quise saludar a la Mona... Señores, no hablen al ped...".

La polémica recrudeció aún más luego de que haya dos famosas brasileñas llamadas Fernanda Campos. La primera sacó un comunicado señalando que se están confundieron de persona, mientras que la protagonista del rumor no dijo nada al respecto. Por su parte, Lionel Messi tampoco hizo referencia a la falsa acusación.