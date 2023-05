Lizardo Ponce le frenó el carro a Lourdes Sánchez por hablar de la China Suárez

Lizardo Ponce fue noticia estos días por un after que hizo luego de la fiesta Bresh que incluyó a muchas figuras de la televisión. En medio de la polémica porque Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en esa fiesta y por el reencuentro con L-Gante, el influencer decidió hacer un post fiesta en su casa para seguirla. La ex de Rusherking fue invitada y se comenzó a hablar acerca de que se la vio muy cerca con Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano, y de Lauty Gram, cantante. Con respecto a esto, Lourdes Sánchez contó en LAM una supuesta amenaza que habría recibido el influencer por parte de Eugenia.

Lourdes Sánchez le agregó picante al programa de LAM, conducido por Ángel De Brito, y aseguró que la China Suárez habría amenazado a Lizardo Ponce para evitar que le cuente lo que sucedió en el after a Yanina Latorre. Sin embargo, el influencer se enteró de lo que dijo la bailarina y le respondió en su cuenta de Twitter: "Todo mentira. No entiendo como no llama para averiguar en vez de decir cualquier cosa en la tele".

Entonces, LAM fue a buscar a Lizardo Ponce para que escuchar su palabra sobre los hechos y para que le conteste en vivo a Lourdes Sánchez. "Voy a decir una cosa: si alguien me está amenazando, no entra a mi casa. Esperá, Lourdes, estás sentada ahí y ya hablaste", dijo, frenándole el carro a la correntina. "Yo voy a contar cómo fueron las cosas porque yo sí estuve en mi casa con la gente. En segundo lugar, a Yanina yo la adoro, es mi amiga y los problemas que ella tenga con el resto de las personas, es un tema de ella. No hace falta que venga nadie a decirme si tengo que estar o no con ella porque tengo un vínculo con ella y con su familia", prosiguió.

Sin embargo, Lourdes Sánchez no se quedó atrás y contraatacó furiosa: "Por eso, mirá el programa. Primero que nada, bajá un cambio porque estás muy enojado al pedo", dijo la bailarina, molesta frente al enojo de Lizardo Ponce. Pero luego, el influencer explicó de dónde viene su enojo: "Estoy enojado porque te considero mi amiga y si vas a estar hablando de mí, me lo podés preguntar antes".

Pero Lourdes Sánchez volvió al ataque y lo aniquiló: "No le pregunté porque a mí me llegó que la China te dijo bajando de un auto 'ojito con lo que subís que vos sos amigo de Yanina'. Te estás enojando y me querés poner en un lugar de mi... y vos me conocés", dijo refiriéndose a que la trató de mentirosa. Por su parte, Lizardo Ponce desmintió los dichos de la correntina: "Eso no pasó. Capaz yo estaba medio en pedo, tal vez. No te pongo en un lugar de m... te pongo en el lugar de que sos mi amiga y si a vos alguien te pasó algo, me llamás y me preguntás".

"No conté nada grave, es una pe... más grande que una casa. Lo afirmo porque ya lo hizo con una amiga también la China", contó Lourdes Sánchez. Ahí, Yanina Latorre saltó y le preguntó a Lizardo: "¿La China es tu amiga?", a lo que el influencer respondió con sinceridad: "No, no es mi amiga. La conozco hace mucho tiempo, me llevo bárbaro. El sábado me c... de risa con ella y está invitada a mi casa cuando quiera", aclaró.

