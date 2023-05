Lourdes Sánchez contó por qué decidió pausar el casamiento con el Chato parada

Lourdes Sánchez siempre quiso casarse y lo daba por perdido, porque parecía que el Chato Prada no activaba con la propuesta. Sin embargo, el productor la sorprendió hace unos meses en pleno carnaval de Corrientes cuando se arrodilló para pedirle casamiento. De todas formas, parece que la pareja decidió esperar para que se concrete la boda.

En una entrevista con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina por La Once Diez, Lourdes Sánchez aprovechó para dar algunos detalles del por qué decidieron no hacer el casamiento ahora, sino esperar un poco más. "No se suspendió mi casamiento, pero lo postergamos. Este año se me dieron muchas cosas, se me dio la posibilidad de sumarme al Bailando, arranco en América Comer para creer, un programa de rutas gastronómicas, estoy en C5N, y la verdad son demasiadas cosas", explicó Lourdes Sánchez sobre su actual momento laboral y la decisión que tomaron con el Chato Prada de postergar el casamiento por tiempo indeterminado.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Además, Lourdes Sánchez se refirió a su personalidad perfeccionista: "No me gusta hacer las cosas así nomás", dijo. Y también aseguró que con el Chato Prada tienen pensado organizar el casamiento hacia noviembre. "Pasarlo lindo, vi salones en Corrientes, vi acá en Buenos Aires, pero después no lo sentía, algo me dijo que no era este año", contó la bailarina.

Lourdes Sánchez opinó del Bailando 2023 y sus participantes

Falta poco para que Marcelo Tinelli inicie el Bailando 2023 en la pantalla de América TV y Lourdes Sánchez dio su más sincera opinión sobre los participantes y los integrantes del jurado.

"Ahora que vuelve Moria Casán me parece espectacular, creo que los más pendex conocen el Bailando porque Moria es viral por todas sus frases en el Bailando, creo que es la que más entiende del show, y me encanta", opinó Lourdes Sánchez sobre la vuelta de Moria Casán al jurado del certamen de Marcelo Tinelli.

Además, se refirió al resto de los integrantes y dio su punto de vista: "Pampita es la reina indiscutida del Bailando porque hizo todo. Ángel De Brito es mi favorito, porque de los jurados es el que más evolucionó. Así como a los que bailamos nos piden que llevemos siempre algo diferente, que aprendamos y que estudiemos. Creo que él también aprendió, estudió técnica y se volvió muy coherente".

Por último, habló de Marcelo Polino y fue polémica al calificarlo de "perro arrepentido". También recordó que con ella "se enojó porque dice que yo me creo que puedo opinar porque soy la esposa de y es entendible que me diga eso, porque él se fue del programa y empezó a hablar mal del bailando y ahora volvió", dijo Lourdes Sánchez.

