Lizardo Ponce rompió el silencio y aclaró por qué no invitó a Daniela Celis a su after: "No quisieron"

Este fin de semana se cruzaron varias figuras del medio en la famosa fiesta Bresh. Entre ellas la China Suárez, quien compartió la zona VIP con Wanda Nara, Wos y, su supuesto nuevo romance, Lauty Gram. Las polémicas no tardaron en llegar, y una de ellas fue por el after que organizó Lizardo Ponce, en el cual no fue invitada Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano.

Al terminar la fiesta decidieron seguir la noche en la casa del influencer, y Ángel de Brito aprovechó para comentar sobre la única que no estuvo invitada, luego de que la ex hermanita escribiera desde su cuenta de Twitter: ‘’Si yo hablara’’.

Daniela junto a Thiago y L-Gante.

Al ver la reacción de la "hermanita", Ángel de Brito reposteó su tweet y le comentó sin filtros en tono de burla: ‘’Te bajaron del AFTER Pestañela’’. Seguidamente, quien decidió romper el silencio fue el mismo Lizardo Ponce.

El tweet de Lizardo.

En su cuenta oficial de Twitter, el joven aclaró: "Daniela me cae INCREÍBLE y es divina. Nunca la dejaría afuera de nada. Fueron otras personas las que no quisieron avisarle. #pestañelapasion", citando una de las notas publicadas por CARAS.

Daniela Celis y la China Suárez coincidieron en la Bresh

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniela Celis compartió varias imágenes donde se la ve junto a Kenny Palacios, La Tora y Wanda Nara, pero también posó junto a la China Suárez.

Daniela junto a la China Suárez.

En la foto, se las ve abrazadas en la Fiesta Bresh, ambas posaron sonrientes y demostraron la buena onda que nació: ''¿Más linda no podés​ ser, no?'', escribió la exparticipante de Gran Hermano. Además, la actriz también compartió la postal en sus historias de dicha red social.