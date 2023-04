El ex participante de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis, sigue generando polémica aún fuera del reality. El joven utilizó sus redes sociales para quejarse de que se sigue hablando de él en los medios, y en particular apuntó al periodista Luis Piñeyro, quien había criticado su estrategia en el programa. Sin embargo, la persona que se enfureció al ver esto fue la ex hermanita Daniela Celis.

Guardis también aprovechó para destacar el éxito de esta edición de Gran Hermano, que según él logró altos niveles de audiencia gracias a la comunidad de seguidores que apoyaron a los participantes. No obstante, Daniela Celis no perdió la oportunidad de burlarse de él, sugiriendo que todavía estaba viviendo en su propia fantasía.

Daniela Celis y Romina Uhrig.

Recordemos que la relación entre ambos dentro de la casa no fue la mejor, en parte debido a las tensiones entre Guardis y Romina Uhrig, una de sus aliadas en la casa. De todas formas, el comentario de Dani, parece haber sido una respuesta puntual al nuevo tweet de Agustín y no una indicación de una rivalidad más profunda.

El tweet de Daniela.

El tweet de Agustín decía: “Jajaja, es tremendo como me nombran en todos los programas y hace un mes que no salgo en TV. Mirá si la frodoneta no les dio de comer a todos durante cinco meses y todavía también, llevan a los finalistas y le preguntan por mí. 30 puntos de rating solo lo logró esta comunidad increíble”. Y Daniela le contestó cortante: “¿Ya te despertaste, Agus? ¿O seguís en el sueño aún?”.

Marcos Ginocchio reveló cómo sigue su amistad con Agustín Guardis

Una de las amistades que más llamaron la atención de los televidentes en Gran Hermano 2022, fue la de Marcos Ginocchio y Agustín Guardis, que luego de ser eliminado de la competencia, demostraba en todas las galas el apoyo inquebrantable hacia su amigo, que terminó siendo el ganador del reality más visto del país.

Después de varios meses del final de GH, cada ex participante volvió a su vida cotidiana, pero un tanto distinta, debido al reconocimiento que obtuvieron por su pasó en la casa más famosa. Durante la larga estadía de casi seis meses, Marcos y Agustín se hicieron mejores amigos y ahora El Primo reveló cómo está su relación.

Imagen reciente de Marcos.

Durante una entrevista con El show de la tarde, Marcos Ginocchio compartió que siguen manteniendo su buena amistad, pero que hasta el momento no pudieron reunirse: "Sí, estamos hablando. La verdad que tuvimos muy poco tiempo en estos días y en estas semanas. Pero seguimos en contacto y seguramente nos vayamos a juntar", explicó contento.