Lizy Tagliani encontró en el humor la resiliencia para sobreponerse en los momentos más difíciles de su vida. Este fin de semana, en La Peña de Morfi, la animadora reveló que sufrió abusos desde los 5 años de parte de un familiar y llorando recordó con dolor un episodio puntual de su infancia.

“A mí me encanta el corso, siempre me gustó, y en donde vivíamos teníamos que hacer… No sé por qué terminé hablando de esto”, comenzó diciendo Lizy, emocionada mientras Georgina Barbarossa la contenía. “Teníamos que hacer cuatro cuadras para ir y empezaba un campito. Ahí teníamos que doblar a la izquierda porque íbamos lejos, lejos donde estaban los corsos”, continuó la humorista.

Lizy Tagliani y Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi.

Luego, detalló sobre el fuerte episodio: “Yo siempre iba disfrazada. Me encantaba. Tendría 10, 11 años. Íbamos con una primita y empezamos a caminar porque había mucho campo. Era de noche y él hacía que mi primita mire para otro lado y, bueno…”, dijo, sin poder acabar la frase. “Y abusaba de vos”, completó Georgina, mientras Lizy recordaba la atrocidad que cometió su abusador.

"Decía que sino iba a matar a mi primita”, cerró Lizy Tagliani entre lágrimas sobre aquel momento horrible que marcó su infancia, para después revelar que su abusador ya falleció.

Lizy Tagliani reveló su deseo de ser mamá junto a Sebastián Nebot

El 23 de marzo, Lizy Tagliani y Sebastían Nebot celebraron su casamiento. En la celebración hubo 180 invitados, dentro de los cuales hubo grandes figuras como Mirtha Legrand, Wanda Nara, Marley, Nicole Neumann, Soledad Pastorutti, Karina La Princesita, Vero Lozano, Florencia Peña, entre otros.

En el programa radial de Marcelo Polino, Lizy Tagliani comentó que quiere dar un paso más y desea ser mamá junto a Sebastián Nebot y que ya se puso en campaña para lograr ese sueño. La humorista se anotó en el registro de adopción y están esperando que los trámites avancen.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot.

"En general, yo pienso en un hijo de hasta tres o cuatro años. Si viene con hermanos, no tengo problema", detalló Lizy Tagliani en la entrevista. Luego, agregó: "Es difícil y tampoco tengo una fortuna como para decir puedo hacerme de un séquito. Si quiero ser mamá, me gustaría hacerlo yo por mis propios medios".

Por último, cerró su idea: "Ocuparme como se ocupó mi mamá trabajando en casa de familia. No sé si tantos, pero con uno o dos hermanos más no tengo problema".