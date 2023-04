Lizy Tagliani reveló una conversación que tuvo con un juez por los trámites de adopción

Lizy Tagliani se casó recientemente con Sebastián Nebot, su nuevo amor y el compañero con quien decide pasar el resto de su vida. En una entrevista con Marcelo Polino, en su programa radial Polino Auténtico, la conductora reveló que tiene el deseo de ser mamá y ya presentó los papeles para adoptar y hacerlo realidad. Como ya se sabe, en Argentina no es sencillo adoptar por los tiempos largos de la justicia, pero la humorista está dispuesta a enfrentarlos.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

De todas formas, por su puesto que Lizy Tagliani dio su opinión y se la dijo de frente a un juez: "Les tiene que causar remordimiento a ustedes...", expresó. Fue en Intrusos, programa que conduce Flor de la V en la pantalla de América TV, que la actriz comentó ciertas situaciones de querer adoptar. Primero, comentó que le llegan mensajitos de muchas personas felicitándola por la decisión de adoptar. Pero también contó el lado malo: tuvo una charla tensa con juez por la injusticia.

"A mí, que la adopción no se de, no me causa ningún remordimiento, sino que remordimientio les tiene que causar a ustedes que una persona cumpla 18 años adentro de un instituto y no en una familia", le señaló Lizy Tagliani al juez luego de que, en una conversación, le dijera que tiene que tener paciencia y que hay que seguir los pasos. Además, la humorista contó que el propio juez le dijo "Todo es paso a paso y entender que a veces las cosas no se dan". Sin embargo, ella no se quedó callada y le resaltó la responsabilidad del poder judicial en los trámites de adopción.

Lizy Tagliani se casó con Sebastián Nebot

Por supuesto que los trámites de adopción son complejos y llevan su tiempo. Incluso, hay probabilidades de que no suceda la adopción. En este sentido, fue Sebastián Nebot, el actual esposo de Lizy Tagliani, quien aseguró con total tranquilidad que no se hacen expectativas. "No nos queremos entusiasmar tanto todavía porque es un trámite que lleva tiempo", expresó. Además, agregó que luego del casamiento están "re contentos".

Lizy Tagliani inició el trámite para adoptar junto a Sebastián Nebot

Lizy Tagliani habló con Marcelo Polino luego de su casamiento con Sebastián Nebot, que culminó con una fiesta con 180 invitados y muchas figuras del espectáculo. En la entrevista con el periodista, la cómica comentó que desea ser mamá con su esposo y que ya se puso en campaña para lograr este sueño. Ahora, la pareja está esperando a que los trámites avances, con la lentitud que la justicia requiere.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot en el civil

"En general, yo pienso en un hijo de hasta tres o cuatro años. Si viene con hermanos, no tengo problema", expresó Lizy Tagliani sobre sus expectativas. Además, agregó: "Es difícil y tampoco tengo una fortuna como para decir puedo hacerme de un séquito. Si quiero ser mamá, me gustaría hacerlo yo por mis propios medios", explicó.

