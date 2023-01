Después de su separación de su ex novio Leo Alturria, la conductora Lizy Tagliani volvió a encontrar el amor y se encuentra pasando por su mejor momento, y más ahora que su casamiento con Sebastián Nebot ya tiene fecha. En una entrevista que tuvo para LAM, donde ella se encontraba festejando el cumpleaños de Karina La Princesita, el cronista le preguntó por los preparativos y ella respondió: “Viene todo muy bien, bárbaro, muy contentos ya empezamos a mandar las invitaciones”.

El detalle de la tarjeta, es de una caricatura de Lizy y Sebastian con el mensaje de: “Nos queremos y nos casamos”. Los enamorados lo van a celebrar el 23 de marzo a las 19hs, en un salón cerca de la casa de la cómica, según lo confirmado por Ángel de Brito, que es uno de los invitados: “Acá tenemos la invitación, que dice ‘nos queremos y nos casamos’. La boda es en un salón en Berazategui, porque ella vive por ahí cerca”.

La invitación de Lizy Tagliani y su novio Sebatian Nebot

La conductora, también habló de sus deseos de ser madre, y dijo: “Si, completamos los formularios. Está avanzado, vamos a ver”, expreso Lizy quien anhela mucho formar una familia junto a su futuro marido.

Pasito a pasito: Lizy y su novio adoptaron una perrita

A poco tiempo de casarse y con ganas de ser padres, Lizy y Sebastián agrandaron la familia y decidieron adoptar a una perrita. Todo transcurrió cuando la conductora se encontraba en Córdoba y una tierna perrita apareció en la puerta de su casa.

"A la mañana me dice Sebastián que apareció esta perrita. Es hermosa y dulce ya la publiqué y ahora me manda que ya está del lado de adentro... jajjaja algo me dice que a la vuelta se agrandó la flia", escribió Lizy en un posteo de sus redes sociales.

Se agrandó la familia, Lizy y su novio adoptaron un perrito

La perrita tuvo su visita al veterinario y los cuidados que le brindaron los médicos, Tagliani, quien es amante de los perros, decidió adoptarla y la familia se agrandó. La foto la compartió con sus seguidores donde está junto a su pareja y mascotas al aire libre.

J.M