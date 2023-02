Lizy Tagliani transita los últimos días, el 23 de marzo celebrará su casamiento junto a Sebastián Nebot, se conocieron detalles y llamó la atención la elección de los padrinos para una ceremonia tan importante.

Lizy dijo que Mirtha Legrand, Marley, Humberto Tortonese y Mirta, la madre de su novio, serán los padrinos de la boda y expresó: “Vamos a poner muchos padrinos para sentirme acompañada y no estar ahí toda vestida y sola que me da vergüenza", señaló.

Consultada por el móvil de “Intrusos” en el momento que acompañaba a su novio a probarse el traje dijo “Estoy muy contenta, súper tranquila, yo no me pongo muy nerviosa por las cosas así que bien. Nunca lo esperé mucho, pero me gusta la idea”, en referencia a cómo vive la previa a su casamiento.

La conductora reveló la manera en que Nebot le propuso casamiento: “Me gustó mucho porque Sebas hizo algo que le cuesta un montón porque es re vergonzoso. Hizo una puesta con todas amigas mías en mi casa, con mariachis, con todo. Estaba bordó”, expresó.

Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot, su novio

Tagliani reveló detalles de cómo comenzó la relación con Sebastián de 34 años, y dijo: “Empecé a hablar con él porque me llamó para ver cómo estaba y automáticamente se me vino el 2016 cuando ya me gustaba”, aseguró.

Luego agregó: “Después seguimos en el 2019 pero se cortó porque yo me puse de novia”, relató y luego se sinceró: “Me entusiasmé un poco pero no sabía que íbamos a terminar de esta manera”, dijo feliz.

Y dio más detalles: “Esperaba ser más como tía de los hijos de mis amigas más que familia, era como más de terminar en soledad que terminar acompañada, pero las cosas han ido cambiando para bien por suerte y ahora estoy a punto de casarme”, reflexionó.

La fiesta se llevará a cabo el 23 de marzo en Berazategui, provincia de Buenos Aires. El lugar es “La paloma” un salón de fiestas de una amiga suya de esa ciudad.

Por el ámbito de trabajo de Lizy se estima que habrá muchos famosos, ella dijo: “Mis amigos que son del medio están todos invitados y los padrinos van a ser Marley y no sé si Gustavo Yankelevich va a estar justo en Argentina, pero igual va a ser mi padrino emocional”, aseveró.

“Va a ser mucho baile, música y la vamos a pasar bien con amigos, pero con pocos porque quisiera invitar a más gente, pero no tengo más lugar así que al otro día vendrán los ofendidos”, contó entre risas.

Además ya anunció que: “Va a ser mucho baile, música y la vamos a pasar bien con amigos, pero con pocos porque quisiera invitar a más gente, pero no tengo más lugar así que al otro día vendrán los ofendidos”, contó entre risas.

GR