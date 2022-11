Lola Índigo: Show en Argentina y colaboración con Lali

Luego de acompañar a Tini y María Becerra en el Lollapalooza, la cantante española regresó a la Argentina para anunciar su próxima presentación en el país. En una entrevista con Gente, Lola Índigo confirmó que hará una colaboración con Lali y habló de cómo fue conocer a su ídola de la infancia, ‘Floricienta’.

El show tendrá lugar en el mes de marzo del próximo año, en el Venue de Buenos Aires, aunque todavía se desconocen las fechas. “Pronto sabréis donde conseguir las entradas, la hora ¡Todo! Los fans se han portado increíble conmigo y ellos han conseguido que venga. Yo ya tengo mi circulito aquí, ya me siento como en casa. En marzo de 2023 vendré a hacer mi concierto por fin en Buenos Aires con todo mi equipo y también estaremos aquí hablando del ‘Dragón’, mi próximo álbum” afirmó.

Sobre la posibilidad de una colaboración con Lali, aseguró: “Obvio, obvio... lo vamos a hacer seguro. Que todo el mundo esté preparado para lo que pueda pasar” manifestó entre risas. Lali y Lola habían sido fotografiadas a los besos en una fiesta en Madrid. Además, ambas compartieron varios momentos juntas que plasmaron en las redes sociales.

Aunque sin dudas, lo que le produjo más ilusión fue conocer a su ídola de la infancia, ‘Floricienta’, que protagonizó Florencia Bertotti entre el 2004 y 2005. “Fue increíble porque yo la seguía mucho de pequeña y como que se me cruzó un cable y me vi a mí misma de pequeña viéndola a ella en el Gran Rex y de repente yo estaba aquí haciendo mi música... Fue muy emocionante para mí. Yo soy muy aprensiva para esas cosas, todo me afecta un montón” se sinceró sobre el encuentro y luego continuó “Le dije que la amo, que no sabe cuánto me ha aportado, que no se lo puede imaginar...”