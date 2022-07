Lola Índigo habló de su relación con Lali Espósito: "Es mi persona favorita"

Lola Índigo habló de su relación con Lali Espósito. Después de que la argentina confirmara que su última canción, N5 estaba dedicada a la española, ella no dudó en devolverle el gesto.

“Me encantaba su rollo y su personalidad. Ella como artista me flipa. Me enteré de que ella estaba en Madrid y le dije de quedar y ahí le regalé el disco de La Niña y ella subió un TikTok”, se la esucha decir a Lola Índigo en una entrevista.

“Mi primer disco se lo regalé a Lali porque es libra, mágica y maravillosa. Yo estoy disfrutando de la maravillosa Lali Espósito no voy a estar con el celular. Ella es una persona tan guay, con una cabeza, una personalidad, es tan libre”, expresó.

Y cerró contundente: “Es una de mis personas favoritas”.

Lali Espósito confesó que le dedicó su última canción, N5 a Lola Índigo

Hace unos días, Lali Espósito estrenó su nuevo tema N5, y al publicar su video generó un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fanáticos comenzaron a interpretar el significado de la letra y asociaron a la argentina con Lola Índigo, luego del video qué se viralizó y muestra a la cantante a los besos con una chica en la fiesta Bresh. En las últimas horas Lali confesó para quién está dirigida.

Espósito presentó un videoclip con una impresionante producción. Además de la sorpresa que generó el beso con Leo Sbaraglia y por la increíble participación de Verónica Linás, N5 cuenta con un estilo glamoroso y de “femme fatale”, además de varios detalles que recuerdan a España, el país en donde la argentina está siendo furor.

“¿N5 está dedicado a Lola o no?” le preguntó la periodista Marina Correa a Lali en el programa Dio la nota (Canal 9 Televida, Mendoza). “En cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí. Es una canción que está buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte” aseguró la artista pop.

“Y cuando estaba en el estudio trabajando en este tema con Maurito y Tincho, mi productor y con quien escribo, por supuesto que todas las anécdotas, todas las vivencias, cosas irónicas y de verdad, todo eso que uno lo termina poniendo en las canciones y le dan cuerpo y vida a la letra. Así que, obviamente, tiene que ver un poco con eso” confesó la jurado de La Voz.