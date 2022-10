Lollapalooza Argentina 2023: Billie Eilish, Drake y Rosalía entre lo destacado del line-up

Lollapalooza Argentina 2023 ya tiene su line-up. El festival, que se llevará a cabo el próximo 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, dio a conocer la lista de artistas nacionales e internacionales que estarán en su próxima entrega.

Billie Eilish, Drake, Rosalía, Blink-182, Tame Impala y Lil Nas X figuran entre los destacados, encabezando los cierres de cada día que además será transmitido por Flow.

Entre otros artistas internacionales que estarán en el Lollapalooza 2023 estarán Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse y Villano Antillano.

Por su parte, entre los locales que dirán presente en el festival habrá un variado repertorio, pasando por María Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, hasta Diego Torres, Chano y Marilina Bertoldi, entre muchos más.

Lollapalooza Argentina 2023: Así anunció las fechas de su octava edición

Con cada nueva edición, son más y más quienes se suman al furor del festival Lollapalooza. Luego del éxito rotundo del esperado Lollapalooza 2022, en el que más de 300 mil personas vibraron con artistas de la talla de Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Doja Cat y Martin Garrix, se confirma que en marzo de 2023, Argentina volverá a vivir la experiencia de este megafestival que ya se volvió un clásico en la escena musical argentina.

Producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell, Lollapalooza Argentina es una de las citas culturales más importantes de nuestro país: una celebración de 3 días y 5 escenarios donde convergen la música y diferentes expresiones artísticas, con propuestas para todas las edades, con un espíritu de fuerte compromiso con la sustentabilidad y un estilo de vida saludable.

Así es la grilla completa de Lollapalooza Argentina 2023

Tal como publicaron a través de todas sus redes sociales, el festival más grande de la Argentina tendrá a los siguientes artistas:

Drake, Billie Eilish, Blink-182, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX / María Becerra, Trueno, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Usted Señalemelo, Alison Wonderland, Melanie Martínez, Diego Torres, Chano, Mora, Conan Gray, Wallows, Tokischa, Danny Ocean, Dominic Fike, Bresh, Purple Disco Machine, Marilina Bertoldi, Gongon City, Alvaro Diaz, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Catupecu Machu, Rise Against, Omar Apollo, Callejero Fino, Cami, Aurora, John Summit, Ryan Castro, Dante Spinetta, Rei, Gera Mx, Villano Antillano, Nafta, Young Miko, Modest Mouse, Hot Milk, Yungblud, Sofi Tukker, 100, Gecs, Elsa y Elmar, Rojuu, Guitarricadelafuente, Rusowsky, Ralphie Choo, Suki Waterhouse, Oscu, Alejo Isakk, Papichamp, 1915, Angela Torres, Silvestre y La Naranja, Muerejoven, Gauchito Club, Broke Carrey, The Change, Judeline, Odd Mami, Connie Isla, Oh! Dulceari, León Cordero, Nora En Pure, Camilú, Plastilina, An Espil, Delfina Campos, Paz Carrara, Melanie Williams & El Cabloide, Florian, Kchiporros, Mia Zeta, Soui Uno, Panther, Sassyggirl, Friolento, Mora Navarro, Guillermo Beresñak, Nani, Flaca.