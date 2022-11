María Becerra se llevó un gran susto

María Becerra está atravesando un gran momento de su carrera. Shows a nivel internacional, premios y varios reconocimientos son parte del presente de la cantante argentina. Pero la fama no la deja exenta de los ataques virtuales que sufren los artistas en los últimos años, desde que se puso de moda los hackeos de cuentas.

La oriunda de Quilmes contó una anécdota sobre la vez que pensó que le robaron la cuenta de Instagram. "Hace dos días me pasó que entré a mi Instagram y había una foto borrada, me la había bajado Instagram porque sí. Pero yo pensé que me hackearon" dijo la cantante en una entrevista y continuó relatando su disgusto. "no no, el pánico que me dio no te puedo explicar" confesó y siguió "terrible cómo me da este pánico de pensar que me hackearon una red social".

Para María Becerra, las redes sociales son mucho más que un medio para divertirse e interactuar. "Ya va más allá de ser lo que te puede conectar con todo: la moda, la tendencia, nuevas canciones, con la música" expresó y aseguró que "es también una fuente de trabajo hoy en día".

Para la suerte de la cantante, sólo fue un susto porque no perdió su cuenta. En los últimos meses, famosos como Andrea Rincón, Wanda Nara, Sabrina Rojas y Laurita Fernández fueron víctimas de este ataque cibernético que causa miedo en el mundo de las celebridades.