Lola Latorre mostró el resultado de su rinoplastía

Hace dos semanas, Lola Latorre dejó de compartir contenido en redes sociales y no asistía a Rumis, el ciclo de streaming del que es parte. De allí comenzó a generar preocupación sus ausencias y ante las preguntas de sus seguidores, la hija de Yanina y Diego Latorre grabó un video que publicó en Instagram, en el que se mostró con una venda en la nariz y contó que se había sometido a una rinoplastia. A dos semanas de aquel momento, la joven mostró los primeros resultados.

Lola Latorre mostró cómo se recupera de la rinoplastia

Lola Latorre reveló que le costó un largo tiempo tomar la decisión de operarse, y finalmente decidió realizarse la rinoplastia. "Tenía el tabique completamente desviado, había un lado, lo tenía mucho mejor, que mi peor perfil. Me la veía fea, me la tapaba en una foto, a veces me daba ganas de editármela", indicó en un video en las redes sociales.

Puntualmente, la duda de la joven incidía en el resultado final, con temor que no quedara como lo imaginaba. "Me daba mucho cagaso operarme. No quería que sea algo que me cambie la cara y las expresiones. Quería algo que tuviera que ver conmigo, tener mi nariz como base y arreglar ese tabique desviado y no tocar el "pompom", que es característico mio", había contado.

Ahora, sus redes sociales son parte del registro de los resultados de la operación estética, donde mostró desde la evolución de sus moretones en el rostro hasta el momento que se le fue quitada la venda. Luego de presentarse en el living de Susana Giménez junto a su familia, Lola hizo un nuevo video mostrando sin filtros ni maquillaje su nueva nariz.

"No puedo creer como está. Está un poco hinchada pero es normal", indicó la influencer. En la misma línea, indicó que la hinchazón puede tardar en irse de seis a ocho meses, como le indicaron, pero actualmente se la ve "linda" . "Estoy muy feliz por el cambio", aseguró y contó que aún hay actividades que no puede realizar como exponerse al calor.

Sin embargo, la joven ya retomó su rutina con la vuelta al ciclo de streaming y de a poco retomó sus actividades físicas. Lo cierto es que no duda en mostrarse feliz por los cambios que ya nota en su rostro, dejando por fuera los complejos que sentía sobre su aspecto físico