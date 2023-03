Lollapalooza 2023: toda la íntimidad de la segunda jornada

El festival Lollapalooza, en su octava edición en Argentina, se lleva a cabo este fin de semana y congrega a importantes figuras de la música nacional e internacional en el Hipódromo de San Isidro. Este sábado se destacaron las actuaciones de Tame Impala y Twenty One Pilots. Encuanto a lo nacional, bandas del target de Catupecu Machu y Usted Señalemelo.

Los primeros en aparecer en escena fueron personalidades cómo Florian, Delfina Campos y Sofi Tukker. Pero el gran reto se dio y el público comenzó a sentir el calor del festival cuando hizo su aparición Usted Señalemelo, la gran banda argentina, que en los últimos años logró posicionarse en lo alto del rock. En su presentación, ellos entonaron sus hits cómo: Nuevo comienzo, Agua Marfil y Pana, entre otros.

Otro de los momentos más esperados de la tarde de esta segunda edición del Lollapalooza fue la presentación de Yungblud, quien con su Rock Punk, logró revolucionar el festival. Entre su repertorio se destacaron canciones cómo 21st Century Liability, The funeral. El cierre estuvo a cargo del el combo de I think I’m OK y Loner. Un dato de color, el cantante vistió una camiseta de la Selección Argentina.

El reloj marcaba casi las 20:49 y comienza a sonar los primeros acordes de Tame Impala. El australiano cambió de forma para llevar adelante un vital proyecto psicodélico del cual Buenos Aires fue testigo del crecimiento que experimentó en los últimos 11 años. La pandemia detuvo prontamente el recorrido del álbum The Slow Rush, lanzado en enero de 2020 y recién el año pasado Parker pudo salir al mundo para presentarlo.

En medio de este viaje, y tras intentar correr una media maratón, se fracturó la cadera y una imagen en la que aparece hospitalizado y que él mismo publicó en su cuenta de Instagram, preocupó a todos sus fans.

En muletas y con su amor por Argentina. El músico agradeció su apoyo y aseguró que el público argentino es “hermoso”.

PH: Silvina Palumbo | Tyler Joseph y Josh Dun.

Otro de los momentos reveladores fue cuando la banda llevó al LollaPalooza a vivir una experiencia única. Durante la presentación, las luces y la música fueron un acertado dúo que llevó al máximo los sentidos de sus fanáticos.

Cerca de las 22:20, el dúo estadounidense que conforman Tyler Joseph y Josh Dun, que ya había formado parte de la edición argentina de Lollapalooza en 2016 y 2019. En esta oportunidad, cantaron sus hits como “Stressed Out” y “Ride”, pero también lo más fresco de su cosecha con las canciones de Scaled and Icy, su último disco hasta el momento.

PH: Silvina Palumbo | The 1975.

El festival fue visto en Flow desde cualquier parte del país y a través de sus cuatro canales (605, 606, 607 y 608). Se transmitirán los shows de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia Lolla.