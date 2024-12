La China Suárez continúa siendo parte de la polémica separación de Wanda Nara con Mauro Icardi, sobre todo después de los chats y audios en donde se expresa sobre Pampita y no de la mejor manera.

Sin embargo, la ex Casi Ángeles decide no manifestarse al respecto y, además de posar junto a la modelo y generar revuelo, muestra sus mejores looks a través de su cuenta de Instagram.

La China Suárez, fanática de los conjuntos deportivos

El look sporty fucsia que lució la China Suárez en medio de la polémica con Pampita y Wanda Nara

La China Suárez busca evitar todo tipo de conflictos con Pampita y batallas mediáticas con Wanda Nara, por lo que se dedica a mostrar sus outfits en cuenta de Instagram.

La actriz posó con un look total pink para entrenar y causó furor. La China lució un espectacular conjunto de top y calza de Touché Sport y demostró que no solo en los eventos marca tendencia.

El look total pink de la China Suárez

El conjunto que eligió la cantante es full fucsia y consta de una calza larga y un top con escote redondo y sin mangas, que incluye abertura y cierre en el pecho. Se trata de un look que mezcla tendencias como las aberturas y los cierres y permite entrenar de la manera más cómoda.

Los comentarios de sus seguidores fueron de puro elogio para la actriz, que posó junto a pesas, simulando estar en un gimnasio.

El look total pink de la China Suárez

Los conjuntos deportivos preferidos de la China Suárez

Con la colaboración de la marca Touché Sport, la China Suárez se volvió fanática de los looks sporty y los comparte a través de sus redes sociales, recibiendo todo tipo de elogios.

La actriz apostó esta última vez por un total pink, sin embargo los colores neutros como el negro o el gris son sus favortios.

La ex Teen Angel se mostró con un conjunto en color azul marino con detalles en celeste. Se trata de un outfit conformado por un top deportivo de tiras anchas y escote cuadrado y una calza larga.

Siguiendo la linea de los tips de tira ancha, pero esta vez con escote redondo, la cantante eligió un conjunto negro con detalles en gris claro. Además del top, utilizó una calza larga con líneas grises en la cintura.

Casi imitando a su actual look pink, la cantante eligió un top con abertura y cierre en el pecho y calza larga, pero esta vez en color gris oscuro.

No solo opta por looks sporty para entrenar, sino que los utiliza en el día a día. Para una salida diurna y con lentes de sol ovalados, la China eligió un conjunto marrón con detalles en cuero negro. El top destacado contaba con tiras anchas en cuero negro y una calza marron con retazos de cuero que lo completaban.

En medio de los escándalos, la China Suárez elige mantenerse distante y continuar su vida sin dar importancia a los comentarios o material que circula sobre ella y su vida amorosa.

