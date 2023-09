Los motivos de las peleas de Nicolás Cabré con otros actores

Nicolás Cabré, reconocido actor de la televisión argentina, ha sido protagonista de varios enfrentamientos y controversias con colegas de la industria a lo largo de su carrera.

Nicolás Cabré

Las peleas de Nicolás Cabré con los actores

Cabré comienza sus enfrentamientos con Mariano Martínez, su compañero en "Son Amores". La relación pasó de ser cercana y amigable a estar distante con el tiempo. Aunque hubo una época en la que compartían cenas y risas, las diferencias y la inmadurez los alejaron. Sin embargo, recientemente, lograron reconectarse y solucionar sus problemas pasados.

Nicolás Cabré y Mariano Martínez

Arnaldo André, quien trabajó con Nicolás en "Los Únicos", también estuvo involucrado en una pelea con el actor. Tras un malentendido con un guión, hubo una tensa confrontación en el set que André consideró una falta de respeto. "Ahí fue cuando expliqué que no iba a estar en esa parte. Él agarró y me dijo qué creía yo, que iba a poder decidir todo lo que yo quisiera. Me lo dijo mal. Delante de todo el mundo" expresó Arnaldo André.

Nicolás Cabré, Nico Vázquez y Gonzalo Heredia

Además, Nicolás Vázquez, su colega en "Mis Amigos de Siempre", señaló diferencias en sus personalidades y rutinas de trabajo, lo que evidenciaba un contraste en su relación.

Por otro lado, Gonzalo Heredia opta por evitar hablar de Cabré y muestra desinterés en discutir cualquier asunto relacionado con él. "Para hablar de Nicolás Cabré, prefiero hablar del cultivo de soja en Sudáfrica, de Jean-Paul Sartre o de la literatura contemporánea argentina, o del aceite de albahaca. Me entretiene mucho más" comentó Heredia.

P.C