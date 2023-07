La China Suárez y Nicolás Cabré fueron una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo por cómo empezó la relación y por cómo terminó. Ambos son padres de Rufina Cabré y en la actualidad mantienen una muy buena relación para cuidar a su hija. A partir de un juego de TikTok que hicieron juntos, los fanáticos piden que se vuelvan a reunir como pareja.

Así fue la historia de amor de la China Suárez y Nicolás Cabré

La actriz es conocida en el mundo del espectáculo por todos sus conflictos amorosos que protagonizó a lo largo de su carrera con distintos hombres. La mayoría de sus relaciones las conoció en el set de grabación y con Cabré no fue la excepción, pero el inicio en esta historia de amor fue polémico por el contexto que atravesaba cada uno de ellos en sus vidas.

Eugenia y Nicolás se conocieron en el año 2012 mientras grababan Los Únicos, pero en ese mismo estudio de grabación el actor había conocido a su exesposa, Eugenia Tobal, en 2011 durante la primera temporada. Según Infobae, Suárez había tenido una sola participación hasta que llegó en la segunda temporada con un rol más importante.

La China Suárez y Nicolás Cabré

Durante la primera temporada, Nicolás se enamoró profundamente de Tobal y decidieron sellar su amor con su matrimonio y una fiesta de más de 150 invitados. Sin embargo, para el comienzo de 2012 ya se escuchaban los primeros rumores de que la ex Casi Ángeles y el recién casado estaban empezando a salir.

Para esa época, la China estaba en una relación con Nacho Viale, por lo que los rumores pusieron en jaque las relaciones de ambos actores. Ya para fines de 2012, los padres de Rufina confirmaron su relación que se conoció semanas después de que Eugenia Tobal perdiera un bebé que esperaba con Cabré.

La China Suárez, Nicolás Cabré y Rufina

Los portales y los fanáticos estaban enloquecidos con aquel suceso en donde los actores parecían indiferentes a lo que sucedía con la otra actriz, sobre todo porque Nicolás era su esposo. Sin embargo, los artistas siguieron adelante con su relación y se convirtieron en padres de Rufina en julio de 2013.

El romance estuvo atravesado por trabajos actorales, viajes y una convivencia que no resultó por la obsesión con el orden y la limpieza del morocho que no congeniaba con el estilo de vida de la ex Casi Ángeles. A cuatro meses del nacimiento de su hija, la China Suárez y Nicolás Cabré anunciaron su ruptura, pero hasta el día de hoy mantienen una muy buena relación.