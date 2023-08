Nicolás Cabré y la China Suárez estuvieron juntos hace casi no más de una década, su romance fue bastante polémico y de allí nació Rufina. Ambos actores decidieron separarse cuando la pequeña tenía tan solo unos meses, actualmente mantienen una buena relación por el bien de su hija y lograron dejar de lado sus cuestiones personales.

En más de una ocasión, los actores enfrentaron rumores de una reconciliación a raíz de las interacciones que tienen en Instagram o por los vídeos de TikTok que postea Eugenia, sin embargo, siempre los desmintieron y dejaron en claro, que los une una relación buena y sana.

Nicolás Cabré y Rufina

Cómo es la relación de Nicolás Cabré con su hija Rufina y la China Suárez

Sobre este contexto, Cabré fue el invitado especial en Noche Al Dente y habló como nunca de su hija Rufina y la China Suárez: "Nosotros tuvimos en claro desde el minuto uno que no había nada más importante que Rufina. En definitiva, es lo único que importa acá y esto se traspasa para todos, para Amancio, para Magnolia... ellos son lo único que importa, después podés estar más o menos de acuerdo con algunas cosas, pero eso es lo básico, es un acuerdo que tenemos claro’’, empezó contando el actor.

"A veces me querrá matar, a veces no, pero lo que nos importa es otra cosa: que nuestra hija esté bien’’, comentó en relación al vínculo que mantiene con la China luego se refirió a su hija: ‘’Yo quiero estar y apoyarla en todo lo que hace, no me permito faltar a un acto o no estar presente cuando va, no sé, a natación, es lo más importante de mi día’’, expresó Nicolás.

Y continuó: ‘’Ella me motiva a levantarme temprano, llevarla al colegio, esperarla, tomar la merienda con ella, todo eso me da la fuerza para ir al teatro a la noche y no tener que plantearme si soy feliz con lo que hago, ella es mi compañerita, la persona más especial del planeta. Está al lado mío siempre", concluyó Nicolás Cabré.

D.M