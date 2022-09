Los motivos por los que Barby Franco y Fernando Burlando se separaron otra vez

Barby Franco y Fernando Burlando atraviesan un momento "diferente" en su pareja y, mientras esperan su primer hijo, vivirán separados durante algunas semanas.

La modelo contó que el abogado ya no vive con ella y está durmiendo en un hotel. Pero el motivo de esta distancia no es una ruptura o diferencias en la pareja, sino que es el nuevo desafío que Fernando Burlando deberá enfrentar en el reality que conducirá Marley, The Challenge.

"Estamos separados por un par de horas, de días, tal vez... Serán 19 días. es por algo lindo que le va a pasar a él. Acaba de cerrar un contrato copado para estar en un reality, que no es el de El hotel de los famosos, es otro. Es un reality que va a ser con Marley. Está en un hotel encerrado y aislado", contó Barby Franco.

Cómo será The Challenge, el reality que separó a Barby Franco de Fernando Burlando

Desde el domingo 18, más de 18 famosos se aislaron completamente para ser parte de The Challenge, un reality en el que deberán demostrar sus habilidades en desafíos de supervivencia.

Según informó Maite Peñoñori, el formato tendrá 18 días de competencia y 18 participantes y cada semana quedará uno de los famosos fuera del juego". El premio será de 15.000 dólares y además tendrá la posibilidad de ir The Challenge Australia, aunque la condición es tener un nivel de inglés alto.

Además de Fernando Burlando, también formarán parte de este ciclo Sofía Jujuy, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Virginia Elizalde, Carolina Duer, Floppy Tesouro, María Fernanda Callejón, Julieta Puente, Benjamín Alfonso, Yeyo De Gregorio, Lizardo Ponce, Fernando Burlando, Rodrigo Cascón, Rodrigo Mora y Sol Pérez.