Los Pimpinela desembarcan como jurado en La Voz

Los Pimpinela serán jurados de La Voz, pero no del ciclo que brilla en la pantalla de Telefé, sino en su versión peruana que actualmente se encuentra en proceso de filmación. Lucía y Joaquín Galán se encuentran en el país vecino donde el programa también es uno de los más vistos.

A diferencia del ciclo que se lleva a adelante en la Argentina y que tiene de jurados a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Ricky y Mau montaner, La Voz Perú desarrolla la variante del formato llamada “La Voz Senior”.

“Nos encanta volver a Perú, el primer país luego del nuestro, Argentina, que nos abrió las puertas en el comienzo de nuestra carrera allá por 1982. Y en especial, formar parte del novedoso “La Voz Senior” que da la posibilidad de cumplir su sueño de cantante a tantos adultos que por diferentes razones de la vida tuvieron que postergar su vocación de artistas", dijo Lucía Galán al sitio Primicias Ya.



Polémica en "La Voz Argentina": Bianca Cherutti participó en otro reality y las redes estallaron

La participación de Bianca Cherutti en La Voz Argentina despertó polémica en la redes sociales y varios artistas salieron al cruce de la joven. La razón: participó en Cantaniño y Cantando 2020, y, aún así, pudo hacer el casting, mientras que a otros participantes se les negó la posibilidad por haber sido parte de otros realitys.

"Cualquiera lo de Bianca Cherruti en La Voz. No la conocía pero es 'hija de...' y estuvo en el Cantando el año pasado", "Le preguntan: '¿cómo te llamas?'. Ella responde solo 'Bianca'. No dice 'Cherutti'... Claro.. como si el jurado no supiera quién es. ¡Por favor!", "Hola, soy Bianca Cherutti y vengo a separarme del apellido Cherutti, que es el de mi papá Miguel Ángel Cherutti", "Me parece cualquiera que Bianca Cherutti esté en La Voz, deja eso para la gente que no tiene oportunidades, flaca!", fueron algunos de los comentarios que se fueron dando durante su participación; pero hubo dos que hicieron estallar la polémica: Nell Valenti y Melina De Piano.

"Bianca estuvo en CANTANDO 2020 y ahora LA VOZ. A mi me llamaron por teléfono para avisarme que por eso mismo NO PODÍA SER PARTE... Venimos bien...", escribió el partenaire de Esmeralda Mitre en el certamen de El Trece.