Adolfo Cambiaso, Poroto Cambiaso y Mía Cambiaso, juntos en una final de Polo

En la recta final de su notable trayectoria, Adolfo Cambiaso (49) sigue dándose gustos que están más allá del dulce sabor de una victoria. Jugar con su hijo ’Poroto’ (18) en el más alto nivel ya fue un anhelo cumplido, a lo que ahora le agregó un condimento más: compartir un cuarteto de La Dolfina en Palermo tanto con su heredero como con su hija Mía (21), que ya ganó cuatro abiertos argentinos femeninos y en los últimos meses recuperó la adrenalina competitiva.

Los Cambiaso en su reciente paso por Palermo.

La ocasión que permitió semejante hito fue la final del 55ª Abierto de San Jorge, tradicional certamen que marca el comienzo exacto de la temporada argentina de alto hándicap.

Fue en la cancha 2 de Palermo, y el único matiz agridulce fue perder la final en los últimos segundos frente a La Fe, donde el ‘Jeta’ Camilo Castagnola (21), sobrino del crack y primo de los chicos, volvió a ser el verdugo del clan con tres goles sucesivos que sellaron un agónico y celebrado 11 a 10. No fue un día más para los Cambiaso, porque más allá del sinsabor de la derrota, la satisfacción pasó por otro lado.

María Vázquez se había referido a la crisis que atravesó con Adolfo Cambiaso

La modelo argentina y empresaria, María Vázquez, compartió hace un tiempo una agradable entrevista junto a Héctor Maugeri, en +CARAS, y habló de todo. Uno de los tópicos del reportaje que se llevó adelante por la pantalla de CARAS TV y Net TV fue sobre cómo transitó una crisis junto a su esposo, Adolfo Cambiaso.

Ambos llevan 30 años compartiendo la vida y el amor, un lapso de tiempo muy prologando y que deja en evidencia que ambos supieron cómo equilibrar diferentes cuestiones para lograr una gran convivencia y conformar una hermosa familia como la que tienen.

Los padres de Mía, Adolfito y Myla salieron de una crisis muy fuerte. Durante la entrevista, Maugeri repasó la vida de la ex modelo a través de las tapas que protagonizó en la Revista Caras, y se detuvo en una que titulaba: “No estamos juntos pero nos amamos”, refiriéndose a un momento del 2002, apenas un año después de su boda.

Sobre esa etapa, la esposa del polista recordó: “Estaba haciendo El Rayo en ese momento. Recién casados, pasamos ese año sin vernos mucho. Él alguna ‘facturita’ me pasó. Yo me fui a trabajar a Punta del Este y él a Estados Unidos; estábamos en una especie de crisis. Tenía que trabajar. Él no suspendía sus compromisos laborales y yo tampoco”.

De esta manera, María Vázquez y Adolfo Cambiaso atravesaron como dos personas que se aman un duro momento como lo tienen todas las parejas y continuaron adelante con la bella familia que siguen ensamblando día tras día, según el testimonio de la modelo en +CARAS, segmento de entrevistas que conduce Héctor Maugeri.

Texto: Carlos Cercetto.