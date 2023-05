Los polémicos comentarios de Dallys Ferreira sobre Argentina en LAM: "Son pobres"

Dallys Ferreira fue una de las angelitas invitadas para ocupar la silla de Nazarena Vélez que está de vacaciones junto a su pareja en Brasil. Sin embargo, más allá de su participación opinando sobre el espectáculo, hizo comentarios muy desafortunados sobre la situación económica de nuestro país.

"Estoy de turista, gano mejor en Paraguay", mencionó Dallys Ferreira sobre su paso por Argentina. Seguido a eso disparó contra la economía de nuestro país: "Les extraño mucho. Son pobres, pero los extraño un montón. Con lo que me van a pagar no me alcanza, pero les quiero, vengo por el cariño".

Dallys Ferreira en "LAM".

De esa forma generó indignación entre las angelitas y los televidentes. "Ay no puedo creer lo que acaba de decir. Qué terrible que la gente nos diga pobres", sentenció Marixa Balli atónita con lo que estaba presenciando.

"Viene mucha gente uruguaya a mi local y me dicen 'nos dan una pena ustedes, están tan mal'. Es tan triste", agregó Marixa Balli riéndose para no llorar con la situación lamentable que se vive en nuestro país a nivel económico.

Dallys Ferreira.

Dallys Ferreira aseguró que los argentinos le dicen que no vuelva

"Veo mucho el ánimo de la gente. La gente no tiene esperanza, porque siempre había esperanza, en el 2008 había una crisis tremenda acá y así fuimos llevando, arrastrando y la gente está desesperanzada", explicó Dallys Ferreira sobre su análisis de lo que pasa en Argentina. Por su parte, Yanina Latorre opinó: "Tenés razón".

"Extraño mucho, quiero venir más seguido, Argentina ha sido un país muy generoso conmigo. Pero me dicen 'no vuelvas' y estoy hablando de gente que tiene empresas, que se supone que le va bien", cerró Dallys Ferreira.