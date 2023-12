Charlotte Caniggia apuntó con todo hacia Lourdes Sánchez: "No la quiere nadie"

Charlotte Caniggia participó esta noche en el Bailando 2023 para bailar cumbia. Y, como siempre, su paso por la pista junto a Marcelo Tinelli, dio que hablar. Esta vez, la modelo apuntó de lleno hacia Lourdes Sánchez, dejando sorprendido al conductor al escuchar sus palabras.

Charlotte Caniggia contra Lourdes Sánchez

"No me la fumo", fue lo primero que dijo Charlotte Caniggia sobre Lourdes Sánchez. Marcelo Tinelli se rió y le preguntó el motivo. "No la soporto", agregó la hermana de Alex Caniggia. "Ya sé que es la mujer de uno de los dueños", aclaró luego, haciendo referencia a que la pareja de la bailarina es el Chato Prada.

Charlotte Caniggia.

El conductor le hizo saber a Charlotte Caniggia que le gustaba que fuera tan sincera y no tuviera problema en decir lo que piensa. E insistió en preguntarle por qué no la quiere a Lourdes Sánchez. "No la quiere nadie", aseguró la hija de Mariana Nannis.

Por último, Charlotte Caniggia indicó: "Quiere ganar a toda costa. Espero que no gane porque quiero ganar yo".

Sin dudas, se abre un nuevo capítulo de enfrentamientos para la mediática y Lourdes Sánchez que seguramente muy pronto le responderá.