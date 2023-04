Lourdes Sánchez contraatacó luego de la crítica de Marcelo Tinelli: "Soy libre de opinar"

Se viene el Bailando 2023 en la pantalla de América TV y, de a poco, se comienza a saber la lista de participantes tentativa. Hace unas semanas, Marcelo Tinelli confirmó que Tomás Holder participará del reality. Ahora, Pampita dijo que estaban hablando sobre las condiciones para que la modelo participe como jurado y el conductor afirmó que le encantaría que formara parte. Sin embargo, a Lourdes Sánchez no le gusta la idea y dio su más sincera opinión.

A Marcelo Tinelli le pareció innecesario que Lourdes Sánchez opinara del tema y le hizo una picante recomendación. Primero, cuando el notero de Intrusos le comentó que la bailarina dijo que Pampita era "figura repetida", el conductor se lo tomó con humor y respondió irónicamente: "Uy, que macana. No sé si hacer el programa ahora". Sin embargo, después soltó todo su veneno y le dio un consejo: "Primero que se dedique a terminar su casa en corrientes. Que se dedique a los carnavales. Al certamen lo armamos nosotros".

Lourdes Sánchez reveló que estuvo con Nico Francella cuando estaba distanciada del Chato Prada

Frente a los dichos de Marcelo Tinelli, la bailarina se defendió y no le tuvo miedo al gigante televisivo. "Todos están mal acostumbrados que hay que llenarlos de flores y yo di una opinión con respeto. Me gusta Ángel y Moria. No voy a tirar flores por tirar, no soy careta. No voy a chupar las medias", respondió Lourdes Sánchez sin vueltas en diálogo con Intrusos, programa que conduce Flor de la V por la pantalla de América TV.

Luego, Lourdes Sánchez siguió dando su opinión con respecto a la decisión de convocar a Pampita como jurado del Bailando 2023. "Fue una opinión. A Pampita la veo como jurado en muchos tipos de certamen que hay en la televisión, y por eso sugerí una renovación. Obviamente ella tiene la palabra autorizada para estar ahí. Siempre lo hizo muy bien", aclaró la bailarina, dando a entender que su comentario no tenía el objetivo de desacreditarla a la modelo, sino que quiso resaltar que ya estuvo en muchas ediciones.

Marcelo Tinelli, conductor del Bailando

Pero a Lourdes Sánchez le sorprendió la actitud de Marcelo Tinelli de criticarla por un comentario que hizo. Con respecto a esto, la esposa del Chato Prada expresó su confusión: "Me extraña de Marcelo que conoce este medio. Encima vienen y me preguntan por su programa. Di mi opinión y no es que le estoy diciendo a Marcelo poné tal jurado", aclaró. Luego, demostró su conocimiento del programa y explicó por qué tiene la potestad para opinar sobre el tema: "Trabajo en la televisión y formé parte del programa muchos años. No era para que lo tome así tampoco. Soy libre de opinar y más de un programa que conozco".

Por último, Lourdes Sánchez cerró su nota con contundencia. "Todo se agranda demasiado. A este jurado lo conozco, ellos me puntuaron muchos años. Y siempre fueron muy criteriosos conmigo en la mayoría de las galas. Tampoco es para que salga Marcelo a decir 'le falta estelaridad'. Se ve que le molestó", expresó con respecto a la respuesta de Marcelo Tinelli.

NL.