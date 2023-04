Lucas Benvenuto, denunciante de Jey Mammón, podría viajar para Buenos Aires próximamente

Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammón por abuso sexual con acceso carnal cuando él era menor. Esta denuncia shockeó al mundo del espectáculo y los programas de chimento trataron el tema cotidianamente y se armó un escándalo total. En medio de la polémica, el ex conductor de La Peña de Morfi dejó el país y se tomó un avión a España, hace tan solo un par de semanas. Se esperaba que el humorista permanezca exiliado por un tiempo más prolongado, pero el lunes pasado volvió con la intención de demostrar que todo lo que su acusador dijo es mentira.

Lucas Benvenuto en Instagram

Ahora, por un posteo que realizó en Instagram, Lucas Benvenuto generó rumores de un posible viaje a Buenos Aires. A través de su cuenta, compartió un flyer en promoción de un abrazo simbólico al Congreso por la lucha de las víctimas por la prescripción de la causas de abuso sexual en los menores de edad (como le sucedió al bailarín cuando quiso hacer la denuncia en la justicia). "El jueves 27 de abril a las 15hs nos vamos a encontrar en el Congreso de la Nación para que nuestro pedido sea escuchado!", escribió en sus redes sociales personales.

"Necesitamos de manera urgente que no prescriban más los delitos de abuso sexual en las infancias!!!", continuó Lucas Benvenuto. "Es el momento de acompañar esta lucha. Nos vemos en el congreso. 27 de abril a las 15 hs abrazo simbólico al Congreso, trae tu molinillo de viento", cerró en su publicación.

El flyer que posteó Lucas Benvenuto en su Instagram

Este rumor que se generó sobre el posible viaje de Lucas Benvenuto a Buenos Aires fue acompañado de una información que lanzó Karina Mazzoco, que lo pudo entrevistar hace unos días en la Patagonia, en A La Tarde, programa que conduce por las tardes de América TV. "Les cuento algo muy importante que va a pasar el jueves 27 de abril. Ese día, a las 15 horas, habrá un abrazo simbólico al congreso para pedir el tratamiento del proyecto de ley presentado, que pide que los delitos de violencia sexual en la infancia no prescriban jamás.Tema de este último tiempo", comentó la conductora.

Lucas Benvenuto en Instagram por el abrazo simbólico al congreso

Posteriormente, concluyó: "Es muy probable que Lucas Benvenuto esté presente ese día porque, realmente, nos hemos inspirado en su historia, y las cámaras de este programa estarán acompañando ese abrazo", confirmando que A La Tarde cubrirá la manifestación para darle más visibilidad.

Lucas Benvenuto desmintió su participación en el Bailando 2023: "No voy a ir a ningún Bailando por un Sueño"

A partir del reconocimiento mediático que tomó Lucas Benvenuto por su denuncia a Jey Mammón por abuso sexual cuando era menor, comenzaron a circular los rumores de que Marcelo Tinelli lo habría convocado al Bailando 2023. Entonces, el patinador tuvo que aclararlo en sus historias de Instagram. "Debido a la cantidad de mensajes y llamadas que estoy recibiendo me veo en la obligación de aclarar lo siguiente en un día como hoy que es el día del patinador y era un síntoma de alegría para mí...", comenzó a explicar.

Lucas Benvenuto desmintió su participación en el Bailando 2023

Luego, sumó: "No recibí ninguna propuesta para el programa de baile del que todos hablan. Estoy en un momento de mi vida donde el foco lo tengo en mi escuela de patín y Ushuaia. Tengo proyectos personales". Entonces, cerró con determinación: "No voy a ir a ningún bailando por un sueño. N-O!!".

NL.