Lucca Bardelli, exnovio de Julieta Poggio, hace unos días atrás habló por primera vez de todo en diálogo con Juan Etchegoyen en Instagram. Desde su relación con la bailarina, los rumores de un romance secreto con su exsuegra, Patricia Destefani, hasta su sueño por volverse famoso. Sin embargo, volvió a romper el silencio, pero para revelar su pensamiento sobre las especulaciones de ‘’Marculi’’ y qué siente ahora que se encuentra soltero.

En primera instancia, Lucca se mostró despreocupado y se encargó de aclarar que no está muy enterado sobre el shippeo en Julieta y Marcos, además dejó en evidencia que soltó por completo a la bailarina y que continuó con su vida: ‘’Cuando soltás a una persona la soltas en todo sentido, yo sé que a mí me respetó y yo la respeté a ella, está perfecto que alguien la haga feliz", expresó.

Julieta Poggio y Lucca Bardell

¿Qué dijo Lucca Bardelli sobre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio?

"No tengo idea qué pasa entre ellos (Julieta y Marcos). Si me llego a enterar de que el día después que cortamos estuvieron no me daría igual, es como piensa cada uno’’, y continuó Bardelli: ‘’Yo siempre la jodía a Juli y le decía '’el día que corte con vos vas a estar con otro’', pero porque es así, hay personas que son así", manifestó, en referencia que respeta la decisión de Julieta Poggio.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Sin embargo, opinó fuertemente sobre su exnovia, ya que suele comenzar otra relación cuando finaliza una anterior: ‘’Juli es una persona que termina una relación y empieza otra, yo por ejemplo necesito un tiempo para estar solo, no podría cambiar tan rápido’’, detalló, además esclareció que no haría de ‘’resentida’’. Vale recalcar que recientemente ‘’Disney’’ develó que sus amigas le daban ‘’Tres meses estando soltera’’ y últimamente los rumores de romance con Marcos Ginocchio cada vez son más fuertes.

Finalmente, Lucca Bardelli hizo hincapié en cómo suele ser con sus relaciones amorosas: ‘’Si elijo a alguien lo hago con una decisión más fuerte, no podría estar con una y al tiempo con otra, hay un montón de gente que se enamora de verdad y no digo que no sea válido, a mí me gusta estar concentrado’’, cerró.

D.M