Julieta Poggio tras ser la tercera finalista de Gran Hermano 2022, se convirtió en una de las favoritas del público, un referente de moda y es parte del shippeo ‘’Marculi’’, con Marcos Ginocchio, ya que durante la estadía de GH se percibió una química entre ellos que iba más allá de una simple amistad.

Tras anunciar su separación con Lucca Bardelli y que Yanina Latorre confirmará que hay un romance entre los exparticipantes, la esperanza entre los fanáticos de que ‘’Marculi’’ se terminé de afianzar cada vez es más fuerte.

Marcos y Julieta

El día de ayer lunes se estrenó un nuevo capítulo en ‘’Fuera de Joda’’ que conducen Nacho Castañares, Lucila ‘’La Tora’’ Villar, Daniela Celis y Julieta Poggio, y el invitado de lujo fue Alfa. Durante el correr del programa abarcaron muchos temas, hasta tocar una herida de Julieta muy reciente, su exnovio, Lucca Bardelli, en donde aprovechó a revelar la sorpresiva predicción que le dijeron sus amigas.

Julieta Poggio

"¿Alguno de ustedes está preparado para una relación abierta?", lanzó La Tora para ‘’picantear’’ a sus compañeros, entre risas y bromas, algunos dijeron que, si o dejaron abierto la posibilidad, entre ellos Julieta Poggio: ‘’Por ahora ni en pedo’’, expresó en referencia a una relación, sin embargo, añadió lo que sus amigas le dijeron: ‘’Mis amigas me dan 3 meses soltera. Luli que se fue a Estados Unidos, me dijo ‘’cuando vuelva estás de novia amiga’’, reveló ‘’Disney’’. ¿Será que su próxima pareja sea Marcos Ginocchio?

Julieta Poggio reveló qué está ahorrando dinero para comprarse su casa

En una entrevista con Martín Cirio, más conocido por su famoso apodo "La Faraona", lJulieta reveló que no rechaza ningún proyecto y que continua viviendo con sus padres por una sabía elección: "Estoy ahorrando porque quiero comprar. Por ahora, no me afecta vivir con mi familia porque soy muy apegada a ellos. Me gusta llegar a casa y encontrar la comida lista, que mi mamá me haga la cama. Vivir sola implica un estrés adicional, como ir al supermercado y limpiar el piso... Aunque tengo 21 años, sigo siendo joven. Pero está en mis planes mudarme", explicó Julieta Poggio sobre su futuro.

D.M