Julieta Poggio se encuentra en la cima de su vida, disfrutando de su presente laboral con proyectos nuevos en el ámbito teatral, ya que pronto estrenará ‘’Coqueluche’’ junto a José María Muscari, además es la It Girl del momento, siendo una de las más buscadas por muchas marcas y eventos. Por otro lado, en cuanto al plano amoroso, la bailarina hace unas semanas confirmó su separación de Lucca Bardelli y rápidamente fue vinculada con Marcos Ginocchio.

No obstante, Julieta se mantiene alejada del amor y negando los rumores sobre ‘’Marculi’’, aunque recientemente en el programa ‘’Fuera de Joda’’ que conduce con sus excompañeros de Gran Hermano 2022, reveló una predicción de sus amigas: ‘’Mis amigas me dan 3 meses soltera. Luli que se fue a Estados Unidos, me dijo ‘’cuando vuelva estás de novia amiga’’, expresó la exhermanita.

Julieta Poggio

Hace unos días, Julieta Poggio habló más fondo sobre su separación con Lucca Bardelli en una nota para A la tarde, ya que al parecer habría confirmado la noticia sin avisarle a su ahora expareja y esto provocó su enojo.

La verdad detrás de la separación de Julieta Poggio y Lucca Bardelli

Como primera consulta, el notero del programa le consultó a la joven de 21 años si estaba de novia y nuevamente, lo negó rotundamente, así que hizo hincapié sobre Lucca Bardelli: ‘’Él dijo que la situación fue extraña… que se habían tomado un tiempo y que se enteró por un streaming (Fuera de joda) que vos hiciste de que estaban separados. ¿Qué opinas al respecto?’’, indagó el cronista.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

Luego, la exparticipante de GH respondió, muy sincera: ‘’Bueno, a mí me cuesta mucho mentir, Entonces, cuando me hacían una nota y me decían 'Juli, ¿seguís de novia?', yo no podía mentir, se me nota en la cara. Entonces lo tuve que decir ahí, en el streaming, para que ya sea público y decidí hacerlo ahí porque estaba con mis compañeros, que son de mi confianza y sabía que ellos no me iban a juzgar en nada’’, cerró Julieta Poggio.

D.M