Lucca Bardelli rompió el silencio sobre su relación con la mamá de Juieta Poggio: "Es todo mentira"

Lucca Bardelli tuvo una entretenida charla con el periodista Juan Etchegoyen en un vivo de Instagram. El exnovio de Julieta Poggio habló de todo. Desde cómo vivió su relación con la actriz mientras ella jugaba en Gran Hermano, pasando por la cruda forma cómo se enteró de que ya no eran novios, hasta su deseo de ser famoso y los rumores de romance con su exsuegra, Patricia Destefani.

Esto dijo Lucca Bardelli sobre cómo se enteró de que ya no era más novio de la ex Gran Hermano. “Me enteré de la separación por el programa Fuera de Joda. ¡Fue muy fuerte después de tres años de relación!”, comentó el joven.

Lucca Bardelli rompió el silencio sobre su relación con su exsuegra, la mamá de Julieta Poggio.

Según relató Lucca, actualmente está solo y tomó distancia de la forma cómo su exnovia se estaría manejando ahora que está sin él. “No puedo estar en pareja tan rápido. Ahora es muy reciente. Dejaría pasar más tiempo”, y agregó en mención a Julieta: “Si quiere estar con alguien, que lo esté, pero no al otro día. Ella arrancaría rápido otra relación. Yo no podría, porque se terminan proyectos”, remarcó.

Sobre los rumores de amorío con su exsuegra, Patricia Destefani, la madre de Julieta Poggio, el bloguero dijo: “Es todo mentira que estuve con mi exsuegra. Solo una buena relación de suegra y yerno”, aclaró.

Lucca y su exsuegra, Patricia Destefani.

Lucca Bardelli.

Lucca Bardelli no la careteó y se hizo cargo de su gusto por el medio

La conversación con Juan Etchegoyen fue bastante amena, variada y con muchas perlitas inéditas que no se sabían de Lucas. El exnovio de Julieta aseguro que le gustaría estar en el Bailando 2023. “Dije que no iría al Bailando 2023 pero tal vez pinte. Me gustaría tener exposición y fumarme todo”.

Lucca Bardelli rompió el silencio sobre su relación con su exsuegra, la mamá de Julieta Poggio.

Lucca sigue trabajando en el negocio de la familia y espera una oportunidad para mostrar su talento, pero es consciente de lo que sería enfrentarse a una exposición mucho más directa. “El medio es un mundo especial. Están buscando siempre la primicia. ¡Hay mucho odio!".

Lucca Bardelli aclaró que por el momento está solo, pasando el duelo y con el apoyo de su familia, quien le había advertido que la ruptura con Julieta Poggio era algo que iba a pasar.

S.A.